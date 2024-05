Iberdrola sufre un ciberataque que deja al descubierto los datos de 600.000 clientes 

Uno de los proveedores de Iberdrola sufrió un ciberataque entre el 5 y 7 de mayo provocando "el acceso parcial a información" de alrededor de 600.000 clientes, según ha adelantado este miércoles El Español. Los datos que quedaron expuestos fueron los nombres, los apellidos, sus respectivos números de DNI y otros datos de contacto.

El incidente fue subsanado de inmediato, según ha comunicado la empresa a los usuarios afectados. La compañía lo neutralizó y activó las medidas pertinentes para evitar que sucediera de nuevo.

El pasado 14 de mayo el banco Santander también recibió un ciberataque. La empresa alertó de un "acceso no autorizado" a una base de datos con información de sus clientes pertenecientes a España, Chile y Uruguay. No obstante, la entidad financiera aseguró que no se produjo ninguna extracción de las contraseñas de los usuarios.

Son varios los casos de ciberataques a empresas para intentar acceder a la información personal de los clientes. En marzo, la compañía de vuelos Air Europa también avisó de una posible filtración de datos de sus pasajeros.