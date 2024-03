Air Europa alerta de la posible filtración de datos personales tras el ciberataque que sufrió en octubre

Air Europa ha avisado este jueves de la posible filtración de los datos personales de clientes y pasajeros por un ataque de ciberseguridad que afectó a las pasarelas de pago detectado el pasado octubre.

En un principio la compañía detectó un único ataque y comunicó a los usuarios que no había constancia de un uso fraudulento de los datos de pago, pero les recomendó que bloquearan sus tarjetas de crédito de manera preventiva.

Tras ser analizado posteriormente, la compañía descubrió una segunda incursión en sus sistemas de seguridad. De este modo, Air Europa ha comunicado a los posibles afectados que podrían haber robado datos personales como nombre, apellidos, DNI, pasaporte, dirección postal, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, nacionalidad y el código de viajero frecuente del programa Suma, una tarjeta de fidelización para el cliente.

La aerolínea ha querido tranquilizar a sus clientes alegando que no hay conocimiento de que se haya hecho un uso fraudulento de la información. Además, los inconvenientes de la posible filtración serían "en todo caso limitados", ha comunicado.

De manera preventiva ha dado algunos consejos para evitar ser víctima de alguna estafa o fraude, como no dar las contraseñas o informaciones confidenciales a través del correo electrónico. Los usuarios han de estar atentos ante los mensajes que puedan parecer de una procedencia sospechosa.

Asimismo, el comunicado recomienda a los clientes que no descarguen ni abran archivos de fuentes no fiables y que no pinchen en enlaces de fuentes desconocidas ni contesten a mensajes sospechosos.

Ante las quejas de los viajeros en las redes sociales, Air Europa asegura que está trabajando para minimizar el impacto.