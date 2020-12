Un informe que acaba de presentar el Fórum de Política Feminista (FPF) recuerda la enorme brecha existente entre las pensiones de mujeres y hombres, y denuncia que solo una de las 21 recomendaciones de la XIV Comisión del Pacto de Toledo tiene en cuenta a las mujeres, pero lo hace para "encasillarlas en el rol de cuidadoras". Se trata de la recomendación número 17, que habla de manera específica sobre mujeres y jóvenes y recomienda buscar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Pero más allá de esta mención genérica, según el FPF el documento carece de una visión feminista transversal que incida en las distintas medidas o recomendaciones, de manera que pueda corregirse la brecha de género de forma efectiva.

Ninguna de las pensiones medias cobradas por las mujeres alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (950 euros)

Según el estudio, en 2018 las pensiones medias percibida por las mujeres se situaba en 825,48 euros, lo que supone un desfase del 54,66% con las pensiones medias que cobran los hombres. Tampoco las nuevas incorporaciones de mujeres al sistema de pensiones durante ese mismo ejercicio mejoró mucho la situación. Según el informe la cuantía media percibidas por las mujeres que se incorporaron ese año fue de 915,33 euros, manteniendo un desfase del con respecto a las cuantías medias percibidas por los hombres de un 34,22% para las incorporaciones al sistema de ese periodo. Además, según un informe del IMSERSO, el 64,73% de las pensiones no contributivas las perciben mujeres, con una cuantía media de 393,54 euros. Ninguna de las pensiones medias cobradas por las mujeres alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (950 euros), según las conclusiones del estudio del Fórum.

Este enorme desfase tiene su origen en una multiplicidad de factores, como la asignación a las mujeres del rol de cuidadoras, la mayor tasa de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial, así como la consiguiente brecha salarial respecto a los hombres.

"Lo que más criticamos de las recomendaciones realizadas para reformar el Pacto de Toledo es que nos encierran a las mujeres en un epígrafe que habla de la necesidad de transformaciones estructurales pero que nos encasilla en el rol tradicional de cuidadoras. Lo preocupante es que a lo largo de todo el documento ninguna de las medidas mira de forma transversal qué efectos tiene sobre las mujeres, las más perjudicadas dentro del sistema, ni cómo las van a afectar a su vida o a su jubilación. Hay que tener en cuenta que la vida de la mujeres a partir de los 65 años puede ser de 30 años más", afirma Rosa Rodríguez Martín, miembro de la Junta Directiva de Fórum de Política Feminista

Las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo abordan aspectos como el sostenimiento del sistema de pensiones, la revalorización de estas para mantener el poder adquisitivo de los jubilados o la posibilidad de elegir el periodo de cotización sobre el cual se calcule la pensión. El informe del Fórum incorpora a dichas recomendaciones propuestas concretas que, con un enfoque feminista, contribuirían a reducir la brecha entre las pensiones de mujeres y hombres.

Imprescindible un sistema público de dependencia

Entre las medidas propuestas figuran que el Estado financie prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, así como las situaciones asimiladas al alta por cuidado de familiares; diseñar sistemas de revalorización de las pensiones que tiendan a igualar los importes recibidos por hombres y mujeres en lugar de aplicar incrementos proporcionales que solo sirven para perpetuar e incluso aumentar la desigualdad o equiparar el sistema especial de Empleadas del Hogar con el Régimen General para que, además de tener derecho al desempleo, tengan una mejor protección en la etapa de pensionista.

"Proponemos una inversión pública para la dependencia que debería alcanzar el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB)"

"Es imprescindible poner en marcha un sistema de políticas publicas para la escolarización de cero a tres años y para la dependencia. Para este último apartado proponemos una inversión pública que debería alcanzar el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cosa que no creemos que vaya a pasar. En las recomendaciones no hay ninguna estimación. También es imprescindible acabar con los contratos a tiempo parcial de las mujeres y con las bonificaciones a contratos precarios, que lo único que hacen es fomentar la precariedad, que mayoritariamente es de las ellas. El 66% de las mujeres que están a tiempo parcial declaran que es involuntario, pero que no les queda más remedio porque tienen que cuidar al hijo, al abuelo...", añade Rodríguez Martín.



Otra de las críticas que hace el informe a las recomendaciones es sobre la revalorización de las pensiones basadas en un porcentaje de la inflación. Si esta puesta al día se realiza en función de la inflación del 0,9% prevista para 2021, se va a mantener la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres. "Teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre pensiones contributivas en vigor a noviembre de 2020, los incrementos medios en las pensiones contributivas desagregadas por sexo serán de 11,12 €/mes para los hombres y 7,33€/mes para las mujeres", afirma el informe.

En materia de incentivos a la creación de empleo, el estudio reclama que "se implementen servicios y políticas públicas que liberen a la mujer de su papel de cuidadora y faciliten su incorporación a la situación de activa y ocupada laboral" y se eliminen los "programas que incentiven la peor calidad de los empleos de las mujeres: excedencias o parcialidad".

El estudio concluye que hay algunas recomendaciones que podrían ser beneficiosas para las mujeres, como es la propuesta de poder elegir la etapa de cotización para valorar la pensión. Pero aclaran que muchas de ellas tienen lagunas e interrupciones en su vida laboral e intentan llegar a cotizar 15 años para tener derecho a una pensión, por lo que es difícil que esta posibilidad de elección vaya a modificar de forma importante sus pensiones ya de por sí precarias.

Tras analizar las distintas recomendaciones, el Fórum de Política Feminista denuncia que "el compromiso político con el sistema se antepone al compromiso con las mujeres y con su derecho a tener unos ingresos dignos en la etapa de mayor edad".

"La verdad es que el resultado de la Comisión del Pacto de Toledo ha sido una total decepción. No hay perspectiva de igualdad o voluntad de eliminar la brecha en las pensiones en todo el texto, por lo que creemos que las políticos públicas no estarán encaminadas a acabar con dicha desigualdad. Entendemos que el Ministerio de Igualdad debería estar pendiente de que todas las políticas tengan perspectiva feminista para eliminar las desigualdades pero en este caso no se ha visto", concluye Rodríguez Martín en declaraciones a Público.