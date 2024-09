El italiano UniCredit ya tiene un 21% del Commerzbank y busca llegar hasta el 30%

El banco italiano UniCredit ha presentado la documentación necesaria para incrementar su participación en Commerzbank hasta el 21% tan solo días después de que el Gobierno alemán diera a entender que se oponía a una adquisición por parte de la primera, que podría tener la vista puesta en alcanzar casi el 30% a corto plazo en la entidad germana.

Según el comunicado publicado, UniCredit, el segundo banco más grande de Italia, se habría hecho con los instrumentos financieros equivalentes a una participación adicional del 11,5% en Commerzbank, de la que ya posee alrededor del 9% del capital social.

No obstante, su liquidación física no se producirá hasta que se obtenga la autorización regulatoria para ostentar inversiones superiores al 10%, pero que no superen el 29,9%. Igualmente, la entidad trasalpina también ha pedido al Banco Central Europeo (BCE) autorización para aumentar su participación en la entidad bancaria alemana hasta el 29,9%, algo que aún está en proceso de tramitación y pendiente de una aprobación definitiva.

En Alemania, Italia, España y otros países europeos, la ley impone que si una empresa supera la adquisición del 29,9% de las acciones de otra entidad se pone en marcha de forma automática un proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria.

La dirección de Commerzbank ha advertido al Gobierno alemán de que una posible fusión con la italiana UniCredit supondría una amenaza para las empresas del país. Según el diario Financial Times, los ejecutivos del banco alemán consideran que la unión con el italiano podría obstaculizar la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas. Concretamente, al banco alemán le preocupa que las decisiones sobre el crédito y las capacidades de gestión de riesgos se trasladen al exterior, lo que podría poner a los clientes alemanes en desventaja y perjudicar a la economía del país.



Scholz critica la operación desde Nueva York

El Gobierno alemán se opone de forma tajante a las maniobras del banco italiano, que busca una posición de control en Commerzbank y no descarta una fusión entre ambas entidades.

Ya el pasado viernes el Ejecutivo germano informó que había decidido no vender más acciones de Commerzbank "hasta nuevo aviso", incluidos los títulos relacionados con cualquier programa de recompra, con el objetivo de dificultar la operación de UniCredit. Berlín controla actualmente en torno al 12% del banco.

Scholz: "Las adquisiciones hostiles no son nada buenas, y por eso el Gobierno alemán ha adoptado una posición clara"

Este viernes, el propio canciller alemán Olaf Scholz ha cargado contra el banco italiano y ha calificado de "ataques" y "hostiles" los recientes movimientos de UniCredit para hacerse con Commerzbank. "Los ataques poco amistosos y las adquisiciones hostiles no son nada buenos para los bancos, y por eso el Gobierno alemán ha adoptado una posición clara al respecto y ha dejado muy claro que no consideramos que sea una actuación adecuada", ha declarado Scholz desde Nueva York (Estados Unidos), donde ha acudido a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Asimismo, Scholz ha rechazado la entrada de UniCredit en Commerzbank por haberse realizado "sin ninguna cooperación, consulta ni comentarios" y ha asegurado que la firma con sede en Francfort es un banco "de éxito" clave para la financiación de la industria y pymes nacionales. "Y es capaz de proveerla bien como entidad independiente", ha rematado.

El Gobierno italiano ha respondido a las declaraciones del canciller germano. Para el vicepresidente del Ejecutivo italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, es "legítimo" el aumento de la participación de Unicredit en Commerzbank. "Son iniciativas privadas pero legítimas. No entiendo por qué debería ser un acto hostil cuando una empresa italiana compra en el mercado europeo. Además existen normas, normas europeas, que creo que Unicredit ha respetado", ha declarado a los medios también en Nueva York.

Coomerzbak y Unicredit caen en Bolsa

Los dos bancos han tenido este lunes una sesión negativa en Bolsa. Las acciones de Commerzbank se han desplomado casi un 6% por la oposición del Gobierno germano a una fusión con la entidad italiana, lo que frustaría una eventual opa.

Las acciones de Commerzbank habían ganado alrededor de un 24% desde el 11 de septiembre, día en que UniCredit anunció que había adquirido una participación del 9% en el banco alemán y expresó su interés en una fusión, pero hoy se ha quebrado esta tendencia con un descenso del 5,68%, que deja sus títulos en los 14,785 euros.

Las acciones de UniCredit, que desde el 11 de septiembre habían ganado un 5%, también han caído en la sesión de este lunes, en la que se dejan un 3,32% en la Bolsa de Milán tras aumentar su participación en el capital de Commerzbank.