IU afirma que existe un problema global de financiación autonómica, "no solo en Catalunya"

Izquierda Unida considera que en España existe un problema global de financiación autonómica, "no solo en Catalunya", por lo que pide una reforma "en profundidad" del modelo que regula el sistema de financiación autonómica, que data de 2009 "y ya se reveló desigual", y del modelo de financiación local.

"El sistema no funciona, lo que no significa que se puedan buscar atajos o soluciones particulares" señala IU ante el debate del preacuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC, en una nota de prensa en la que reafirma "la vigencia de un modelo federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora en función de sus necesidades y no del territorio donde viva".

IU entiende que "las necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan" y ello, dice, requiere estar atentos "para evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses partidistas o territoriales".

Insiste la formación en que cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la LOFCA "y requiere trabajar por una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita".

Si se abre ese debate parlamentario, IU avanza que defenderá su propuesta solidaria y federal, "que debería ser de mirada amplia para abordar la inaplazable reforma del modelo de financiación local" y deberá estar vinculado al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, no solo a los territorios.

Y al Gobierno le dice que no debería dejar pasar "la oportunidad" de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, en consonancia con la demanda manifestada por la mayoría en las elecciones generales.

En definitiva, IU explica que su propuesta de reforma debe pasar por un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tiene con el Estado, una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa y un suelo adecuado de los servicios públicos a todas las personas en todos los territorios.