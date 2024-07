Compromís y Chunta solo apoyarán una reforma de la financiación autonómica si mejora la del País Valencià y Aragón

El debate de la financiación autonómica es sensible. Especialmente, en una legislatura que se sostiene en los votos de varias fuerzas de perfil territorial. Por eso, tiene particular importancia el acuerdo que han alcanzado Esquerra Republicana (ERC) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat y que incluye, en palabras de la republicana Raquel Sans, un "concierto económico solidario" para Catalunya. Es una noticia que ha puesto en alerta a varias fuerzas aliadas de Sánchez en el Congreso. En particular, a Compromís y Chunta Aragonesista.

Lo que dice exactamente el documento acordado, al que ha tenido acceso Público, es que se impulsará "un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Catalunya de los ocho millones de habitantes".

Más en concreto, desgrana cuatro objetivos: la asunción "progresiva" por parte de la Agència Tributaria de Catalunya de la "gestión, recaudación, liquidación, inspección y disponibilidad" de los impuestos soportados en Catalunya; el "aumento sustancial" por parte de la Generalitat de la "capacidad normativa tributaria con coordinación con el Estado y la Unión Europea (UE) y el "despliegue calendarizado" del nuevo modelo de financiación.

Para eso, hace falta "el impulso de las modificaciones que correspondan" de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tal y como también reza el documento. Y es precisamente lo que ha encendido una luz roja en las sedes de Compromís y Chunta Aragonesista, dos fuerzas políticas insertadas en el Grupo Plurinacional Sumar.

El PSOE ha avalado durante este martes el acuerdo, pero los portavoces de Compromís y Chunta ya han avisado al Ejecutivo de que sus votos para reformar la LOFCA, algo que, como cualquier otra reforma legislativa, es competencia del Congreso de los Diputados, dependerán de que se incluyan en la modificación mejoras en la financiación tanto para el País Valencià, como de Aragón.

En unas declaraciones a medios de comunicación, Àgueda Micó no ha cargado las tintas contra el acuerdo, pero sí ha señalado que el tratamiento fiscal al País Valencià "es muy injusto" y que la comunidad está "infrafinanciada" incluso desde antes "de la caducidad, que se produjo en 2014, del actual sistema de financiación". Además, ha asegurado que "si en el Congreso se vota una reforma del sistema de financiación y de la LOFCA, para que tenga el apoyo de Compromís tiene que abordar la problemática que tenemos los territorios infrafinanciados". "Concretamente", ha abrochado, "el País Valencià".

Por su parte, el diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, ha fijado en la red social X la misma postura que Compromís: "Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón". Y ha apostillado: "Solo apoyaremos una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado". Pueyo revindica una financiación acorde con las dificultades que acarrea, entre otras cosas, el elevado nivel de dispersión poblacional del territorio.

También algunos otros grupos parlamentarios del bloque de investidura se han pronunciado tras el acuerdo entre ERC y PSC. Junts per Catalunya, probablemente la formación más interesada y afectada por el pacto, ha afeado que los republicanos y los socialistas hayan tardado en hacer público el documento —lo ha distribuido ERC sobre las 13 horas de este martes— y ha evitado valorarlo. Desde el PNV se ha valorado positivamente el entendimiento entre ambas formaciones.