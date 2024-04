La junta de NH vota el cambio de nombre a Minor Hotels Europe & Americas

La junta de accionistas de NH Hotel Group, controlado desde 2018 por el grupo tailandés Minor Hotels, ha votado a favor de un cambio de sus estatutos para el cambio de su actual denominación social por la de Minor Hotels Europe & Americas.

De esta forma, el grupo dirigido por Ramón Aragonés adopta el nombre de su propietario, el gigante tailandés Minor Hotels, que ostenta el 95,8% del capital del grupo hotelero. El anterior cambio de denominación social de NH tuvo lugar en 2014, cuando pasó de llamarse NH Hoteles a NH Hotel Group.

Las marcas comerciales NH Hotels, NH Collection y Nhow permanecerán sin cambios y seguirá explotando las marcas Anantara, Avani y Tivoli, de Minor Hotels.

Las iniciales NH provienen de Navarra Hoteles. El grupo hotelero, fundado por Antonio Catalán, empezó su andadura en 1978 con el hotel Ciudad de Pamplona y hoy cuenta con más de 350 hoteles en 28 países.

El actual propietario de NH Hotel Group, Minor, cuenta actualmente con más de 540 hoteles en 56 países y se ha marcado como objetivo añadir más de 200 propiedades a su cartera global durante los próximos tres años.

Minor International, matriz de Minor Hotels, culminó en octubre de 2018 una oferta pública de adquisición (OPA) sobre NH Hotel Group que le dio el control de más del 95% de la hotelera española, tras una una inversión total de 2.327 millones de euros. Antes de la OPA, Minor ya poseía un 46,38% de NH.

(I-D) El CCO de Minor Hotels, Stephen Andrew Chojnacki, el CEO de Minor Hotels, Dillip Rajakarier, el secretario general de NH Hotel Group, Carlos Ulecia, y el consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés, durante la junta general de accionistas de NH Hotel Group, en Madrid. — Marta Fernández / EUROPA PRESS

A partir de ahora, la compañía operará bajo un solo nombre, generando múltiples sinergias, con Minor Hotels Europe & Americas impulsando el crecimiento y desarrollo de las marcas dentro de estos mercados. NH Hotels & Resorts, NH Collection Hotels & Resorts y nhow Hotels & Resorts conservarán sus marcas e identidades.

"Nuestras sinergias con Minor Hotels y nuestro ampliado portfolio de marcas son a día de hoy nuestra principal fortaleza, un valor diferencial que nos permite seguir ganando protagonismo en un mercado hotelero cada vez más competitivo y abocado a la concentración internacional", aseguró el consejero delegado de la hotelera española, Ramón Aragonés, ante los accionistas de la compañía.

Por ello la compañía ha considerado viable presentarse bajo un mismo nombre corporativo en todos los mercados mundiales con el objetivo de ser reconocido "como una empresa internacional con marcas globales". Se mantendrán las tres marcas comerciales NH, NH Collection y NOW, "referentes en los mercados europeos y latinoamericano y cada vez más conocidas en Asia".



El grupo hotelero español registró en 2023 un beneficio neto récord de 128,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,7% respecto al año anterior. Sus ingresos, también en cifras récord, se elevaron un 23%, hasta alcanzar los 2.163 millones de euros, un 26% por encima de los datos prepandemia.

Eleva un 13% sus ingresos hasta marzo

El grupo hotelero mantiene una "tendencia continuista al alza" de su negocio durante el primer trimestre de este año tanto en ocupaciones, ingresos medios por habitación (ADR) e ingresos totales. En concreto, los ingresos del primer trimestre de la hotelera ascendieron a 460 millones de euros hasta marzo, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al primer trimestre de 2023.

Un crecimiento que confía en ser mantenido a lo largo de este año 2024 que anticipan será "el mejor año de la historia de la compañía", según dijo el consejero delegado de la hotelera.

La hotelera confía en que este año será el mejor de su historia tras un periodo complicado atravesado tras la pandemia. Las últimas cifras de la compañía avalan estas positivas perspectivas: entre enero y marzo de 2024 se ha incrementado dos puntos porcentuales la ocupación, hasta el 62% del total; elevado seis euros el ingreso medio por habitación (ADR), desde 115 hasta 121 euros por noche, y aumentado un 13% los ingresos del trimestre, desde 407 millones hasta 460 millones de euros.

Ante los accionistas de la hotelera su máximo directivo destacó los "excelentes resultados financieros" registrados por compañía en 2023 que tendrán su reflejo y ampliación en el año 2024 teniendo en cuenta los excelentes datos del primer trimestre que mantiene al alza ingresos y ocupaciones.

"La capacidad predictiva de la compañía nos permite anticipar que 2024 va a ser el mejor año de la historia de la compañía una vez más", anunció Aragonés indicando que la unión con Minor le ha permitido diversificar su negocio y potenciar su presencia sobre todo en el sector del lujo. De los 353 hoteles de NH un 40% se encuentra en el segmento de alta gama.

Para finalizar el consejero delegado y vicepresidente de NH Hotel Group, también explicó que el principal accionista de la cadena española, Minor International, "no considera una exclusión de Bolsa" tras las críticas de algunos accionistas minoritarios que exigieron una OPA de exclusión "a precios justos". "En estos momentos Minor International no está considerando una OPA de exclusión de Bolsa. Con la evolución del negocio y las circunstancias, se podría producir o no", señaló el directivo en la junta, a la que acudieron entre accionistas presentes y representados el 96,148% del total del capital social.

Pese al buen año 2023, la compañía no distribuirá dividendo este año. El consejo de administración decidió destinar el 10% del resultados, 39,8 millones de euros, a reserva legal y 35,8 millones a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Aragonés también quiso destacar en su discurso que la deuda financiera bruta de NH se redujo en 129 millones de euros el año pasado, hasta cerrar en 480 millones de euros. "En tres años la hemos reducido a menos de la mitad", concluyó lo que es su opinión es muestra de la extraordinaria evolución de la compañía.