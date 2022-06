Un matrimonio de Badalona logra el primer alquiler social de un gran tenedor por ley

Ginés tiene 62 años y Manoli tiene 57. Llevan 34 años en un piso de alquiler en el barrio de Sant Crist de Badalona. La crisis derivada de la pandemia de la covid les provocó una reducción de los ingresos y tenían dificultades para seguir pagando el alquiler. Tres días después de aplazarse el desahucio previsto para esta familia gracias a la presión social recibieron una buena noticia: la Justicia obliga al propietario a ofrecerles un alquiler social y no tendrán que irse de su casa.

Se trata de una sentencia pionera teniendo en cuenta que la ley catalana antidesahucios ha tenido poco recorrido después de ser impugnada por el Tribunal Constitucional. El decreto sobre vivienda que obliga a los grandes tenedores de pisos a facilitar un alquiler social a las familias vulnerables antes de empezar el proceso de expulsión del domicilio se aprobó definitivamente a finales de febrero en el Parlament de Catalunya.

"Hemos pasado mucha angustia, se pasa muy mal", asegura Ginés Subirà. "Cuando llegó la pandemia estábamos muy saturados, no llegábamos a fin de mes y al cabo de un tiempo nos llegó una denuncia por impago", recuerda. Sus bajos ingresos provocaron que estén considerados como familia vulnerable pero, a pesar de solicitar varias ayudas, se les denegaban.

El abogado del matrimonio afectado, Rafa Mendoza, afirma que es la primera sentencia que obliga a un gran tenedor a ofrecer un alquiler social "porque pusimos en marcha un procedimiento independiente al del desahucio". Según Mendoza, el encaje de la ley catalana en la legislación española no permitía detener el desahucio desde los juzgados. Ahora, una vez una sentencia judicial obliga al propietario a realizar la oferta de alquiler social, se podrá detener el lanzamiento.

Se da el caso de que la orden de desahucio estaba prevista para el 24 de mayo. Fue gracias a la presión social y al apoyo de las entidades que el lanzamiento se aplazó. Hasta diciembre. Tres días después, el matrimonio recibió la sentencia favorable a recibir un alquiler social. "Si el día 24 hubiéramos ido a la calle y tres días más tarde hubiera llegado esto, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Quién nos hubiera dejado volver a casa?", se pregunta Ginés. "Hace pocos días del suicidio del vecino del Bon Pastor y eso es lo que te pasa por la cabeza, se pasa mucha angustia", lamenta.

Su abogado asegura que, con esta sentencia en mano, la orden del desahucio previsto para diciembre podrá suspenderse. "No se admitiría desahuciar a una persona que tiene derecho a alquiler social", dice Mendoza. Ginés y Manoli firmarán un contrato de alquiler por cinco años y el precio estipulado será el que corresponda al 18% de sus ingresos, como marca la ley. El caso de esta pareja de Badalona puede crear jurisprudencia a partir de ahora. "Debemos encontrar una solución", dice el abogado.

"Estaba más preocupado por los demás que por sí mismo"

La solidaridad a raíz de la crisis social derivada de la covid no dejaba de crecer. En Badalona nació la Xarxa Solidària, un conjunto de entidades de la ciudad que se unieron para repartir alimentos en los domicilios de familias que lo necesitaban. Ginés empezó a formar parte de ella y así conoció la Plataforma Sant Roc Som Badalona, una entidad social que, principalmente, ayuda a familias de toda la ciudad en proceso de desahucio.

"La plataforma me ha cambiado la vida un 300%", reconoce Ginés. Siente que realiza una labor social para personas de su ciudad y, a la vez, le han ayudado mucho a él. "Si no llego a salir de casa gracias al reparto de alimentos, no me hubiera enterado de que en la calle también ocurren estas desgracias", dice el afectado. "Desde entonces, la lucha continúa todos los días, quiero ayudar a otras personas".

Cada lunes, la plataforma atiende en el barrio de Sant Roc a decenas de familias de toda Badalona con problemas relacionados con la vivienda

"Es uno de los líderes de la plataforma", dice Carles Sagués, portavoz de Sant Roc Som Badalona. "Siempre ha estado más preocupado por los demás que por sí mismo", añade. Sagués recuerda que aquel 24 de mayo, el día previsto para el desahucio de Ginés y Manoli, había más de 100 personas apoyándolo.

Cada lunes, la plataforma atiende en el barrio de Sant Roc a decenas de familias de toda Badalona con problemas relacionados con la vivienda. Ginés acude cada semana para ayudar a esta entidad social que en la última semana ha conseguido aplazar 10 desahucios en la ciudad.

"Este caso nos será de gran ayuda porque aunque hemos notado que se suspenden muchos más desahucios por parte del juzgado o del propio propietario, el problema se pospone", asegura Carles Sagués. El portavoz de la entidad se muestra esperanzado: "nos ayudará a avanzar pero ahora falta que las administraciones también den un paso adelante para facilitar los trámites que las familias necesitan".