Las mujeres reencuentran la carrera profesional que postergaron por sus hijos, gracias a un nuevo proyecto del Banco Santander

"Hubo un momento en el que quise volcarme más con mi familia, formar un hogar, hacer un pequeño parón... Lo que no sabía es que se iba a alargar tanto. Cuando no trabajas, todo se reduce al mundo de tus hijos. Echaba de menos desarrollar otra faceta de mi vida. Somos muchas las mujeres que estamos en esta situación. Aunque no se le dé visibilidad a este colectivo, tenemos todavía mucha guerra que dar".



Es un testimonio de Carmen Llorente, una de las miles de mujeres españolas que se ha encontrado con la dificultad de no encontrar una oportunidad en al mercado laboral después de años enfocadas en el cuidado de sus hijos, participante ahora en el nuevo proyecto "Reencuentra", del Banco Santander, orientado a mujeres que en un momento de su vida decidieron poner en pausa su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos o atender a otras circunstancias familiares, y que ahora desean reincorporarse al mercado laboral. El objetivo final de esta iniciativa es generar un movimiento de concienciación en la sociedad y ofrecer a 100 de esas mujeres esa primera oportunidad que les permita reconectarse al mundo laboral.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística previos a la pandemia, la tasa de empleo en las mujeres se reduce a medida que aumenta el número de hijos. Comparado con mujeres sin hijos, las que tienen tres o más presentan una tasa de desempleo hasta 26 puntos porcentuales mayor. En el caso de los hombres sucede lo contrario. La tasa de desempleo disminuye a medida que aumenta el número de hijos. Bajo este panorama y fortaleciendo su lucha en pro del empoderamiento femenino, el programa Santander Reencuentra tendrá dos ejes: en el primero, el banco les proporcionará una nueva experiencia profesional temporal como empleadas; en el segundo, también recibirán formación y coaching para incrementar su empleabilidad en cualquier sector económico.



Aunque a fecha de hoy ya hay más de 3.000 aspirantes y el proceso seguirá abierto algunas semanas más -en función de la situación social excepcional generada por el confinamiento-, varias mujeres preseleccionadas ya han empezado el programa. Todas las interesadas pueden solicitar una plaza tanto en la página web dedicada a las ofertas laborales del grupo (https://empleo.santander.com/) como en el sitio específico https://santanderreencuentra.es/, donde además de las interesadas también se pueden apuntar pequeñas empresas que estén interesadas en incorporar a algunas candidatas a sus plantillas.



Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, explica: "Yo me hago siempre la misma pregunta: ¿qué podemos hacer por ellas? Nosotros les damos formación, entrenamiento, mentoring y prácticas para que puedan reconectar con el mercado laboral. Tenemos muchas razones para trabajar por ellas, para darles esa segunda oportunidad. Pero los esfuerzos individuales tienen menos impacto que los colectivos. Por ello, invito a otras compañías a que se sumen a este movimiento Santander Reencuentra."



Las mujeres que ya han empezado el programa tienen entre 38 y 46 años y llevan entre cinco y diez años sin trabajar fuera de sus hogares. El programa del banco también se dirige a las pequeñas y medianas empresas como posibles empleadores. Entre las protagonistas de esta primera edición está también Isabel López, quien afirma que la maternidad le ha hecho "una persona más organizada y eficaz". Y añade: "Todavía te encuentras muchas ofertas donde se buscan menores de 40. Con la experiencia que tenemos a esta edad, tanto personal como profesional, tenemos mucho que aportar a las empresas". Para Isabel, el programa del Banco Santander le va a permitir "estar actualizada cuando me tenga que enfrentar a una entrevista laboral".



"Te haces madre, tienes un niño y ves que toda tu vida va cambiando y no te puedes reenganchar en nada porque lo peor de todo es lo aislada que te quedas", cuenta Clara Longares, otra de las participantes de esta primera edición del programa "Reencuentra". Para esta mujer, "lo importante es sentirte valorada y volver a estar en activo. Todavía hay mucho por hacer. Hay que seguir creyendo en una misma, esa es una de las mayores batallas que tenemos las mujeres, seguir creyendo que podemos aportar mucho más de lo que se piensa, que estamos ahí con todo".

Coaching de la mano de los gestores de Recursos Humanos de Santander

Entre las acciones previstas dentro de este programa "Reencuentra" se incluye un acompañamiento en coaching, con entrenadores certificados para contribuir al empoderamiento, la recuperación de la confianza, la adaptación al nuevo entorno y la gestión de la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Los coaches son gestores de Recursos Humanos de Santander que colaborarán en formato de voluntariado y que serán supervisados por la Escuela Europea de Coaching.



Además, se proporcionará a las mujeres que participen en esta iniciativa un paquete de formación que incluye un reciclaje en herramientas ofimáticas y un MBA online, The Power MBA, que consta de varios módulos: estrategia, LEAN startup y emprendimiento, desarrollo personal, estrategia y marketing digital, finanzas y contabilidad, y el liderazgo en las organizaciones.



Otra de las acciones está dirigida al mentoring, con el objetivo de reforzar la red de contactos profesionales de las candidatas para contribuir a su recolocación en el mercado laboral de su entorno, dado que este es uno de los principales vehículos para encontrar empleo y su red de contactos puede estar deteriorada después de unos años alejadas del circuito laboral. Los mentores serán directores de oficinas Smart de Banco Santander. Para colaborar con la reincorporación de estas mujeres al mercado laboral, el banco contará también con una agencia de recolocación, que les proporcionará formación y entrenamiento para la búsqueda de empleo: cómo preparar un currículo, cómo realizar una entrevista, cómo enfocar la búsqueda, etc.

Apoyo al empoderamiento femenino

Banco Santander tiene entre sus objetivos corporativos principales conseguir la equidad de género y apuesta por el empoderamiento femenino con varios proyectos, en todos sus países. En España, la iniciativa "Reencuentra" forma parte de Generación 81, el programa de Santander que impulsa la visibilidad de modelos de referencia femeninos, la educación, el empleo y el emprendimiento en igualdad.



Ana Botín, presidenta del Grupo, dice: "Hoy soy consciente de que decir las cosas públicamente, de forma solidaria con otras mujeres, tiene el poder de cambiar. Por eso mi feminismo es ahora público. Y quizá el tuyo también debería serlo", aseguró Ana Botín en un artículo en su perfil profesional de LinkedIn. Hoy, Santander apuesta por elevar la presencia actual de mujeres en el Consejo de Administración de un 30% a un nivel de entre el 40% y el 60% en 2021. Hoy esa meta es una realidad y, de manera anticipada, el Santander supera el 40% de mujeres en el consejo tras la incorporación de Pamela Walkden como consejera independiente. En este aspecto y desde 2017, se han duplicado las promociones de mujeres a los puestos más altos.