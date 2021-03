El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que la compañía "ni está ni va a estar parada" por la oferta presentada por el fondo australiano IFM para hacerse con hasta un 22,7% de su capital.

En rueda de prensa con motivo de la junta general de accionistas del grupo, Reynés indicó que la obligación de la compañía es "crear valor para los accionistas, administrar los activos actuales y trabajar en una mejor asignación de los recursos", y que en esa labor está centrada la dirección de la energética, a pesar de la oferta.

En este sentido, afirmó que el calendario de la OPA voluntaria y parcial de IFM es algo que no está en las manos de Naturgy y que se puede alargar "todo el tiempo que crea el Gobierno", que cuenta con un plazo de seis meses para autorizar o no la operación, además del tiempo adicional para la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Estas cosas se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban", dijo.

Por ello, Reynés recordó que la energética tiene sus planes para invertir unos 1.000 millones de euros este año en renovables y que además esta misma semana, en la que se cerrará el acuerdo al que llegó a finales del año pasado con ENI y Egipto sobre Unión Fenosa Gas, aumentará la disponibilidad del grupo en otros 600 millones de euros por esta operación.

Así, advirtió de que la energética cuenta con una liquidez de más de 10.000 millones de euros que le da músculo para abordar futuras adquisiciones, aunque dentro de la regla de oro de "generar valor" para los accionistas. "No estamos dispuestos a hacer cualquier proyecto a cualquier precio", añadió.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, durante la junta de accionistas de la energética. — CEDIDA/Naturgy

Por otra parte, Reynés declaró que IFM, con quien la energética ha mantenido contactos tan solo en dos ocasiones (antes de presentar la oferta el fondo y antes de esta Junta) tan solo contactos ha trasladado de "viva voz" a Naturgy sus intenciones de no excluirla de cotización si tiene éxito su oferta, aunque aseguró que "escrito en piedra no hay nada en la vida, ni tampoco podemos pretender que lo sea".

No obstante, subrayó que "una parte importante" de las intenciones del fondo australiano sobre la compañía "tienen que ser plasmadas en el folleto (de la oferta), que va a ser público".

A este respecto, durante la junta de accionistas, el secretario general y del consejo de la empresa, Manuel García Cobaleda, señaló que IFM ha trasladado a Naturgy sus intenciones de que la compañía siga cotizando en Bolsa, aunque tenga éxito la oferta para hacerse con hasta el 22,7% de la compañía, así como de que la sede social del grupo se mantenga en España.

En este sentido, el fondo también ha señalado a la compañía su vocación de permanencia como accionista de largo plazo, así como su intención de contar con representación en el consejo de administración, tal y como había ya apuntado cuando anunció su oferta.

Además, IFM ha trasladado al grupo su apoyo en la transición energética y a las inversiones necesarias, así como su respaldo a una política de dividendos sostenible.

A preguntas de un accionista que pidió al consejo de administración la "máxima transparencia" en su valoración sobre la oferta de IFM, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, aseguró que esa transparencia por el órgano rector de la compañía es algo que está "garantizado". "No solo en la propuesta de OPA, sino siempre. Es una forma de entender nuestras relaciones con el mercado y los accionistas. La puede dar por seguro", dijo.

No obstante, la compañía emplazó a esperar a "su debido momento" para conocer el pronunciamiento del consejo de administración respecto a la oferta, que será, en caso de que se cumplan los trámites, durante los diez días que la legislación permite acudir o no a la OPA.

14.000 millones de inversión de fondos europeos

Por otra parte, Reynés adelantó a los accionistas parte de los planes de futuro de la compañía para ser protagonista de la transición energética, con la presentación de Naturgy de proyectos a los fondos europeos por unas inversiones totales de 14.000 millones de euros.

De estos posibles proyectos, casi la mitad (6.300 millones de euros) tendrían por destino la generación eléctrica renovable, mientras que 3.900 millones se focalizarían en los gases renovables, 1.500 millones de euros en digitalización y 1.400 millones de euros en eficiencia energética. Otros 700 millones de euros tendrían por destino la transición justa y 200 millones de euros la movilidad sostenible.