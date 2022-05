Trabajo, sobre las vacantes laborales: "No se está pagando suficiente"

Las recientes noticias de que los hosteleros tienen problemas para encontrar camareros y camareras de cara a la temporada de verano han puesto sobre el tapete un viejo debate: el de las vacantes laborales y el de los sueldos bajos. En realidad, todo puede resumirse en una sola pregunta: ¿tan poco se paga poco en determinados sectores que han dejado de ser atractivos o son las vacantes las que empujan los salarios a la baja?

Según un informe de Infojobs y Esade publicado recientemente, el aumento en el número de vacantes en las empresas provocó una caída de los salarios, hasta el punto de que en 2021 el salario bruto promedio anual ofertado para las vacantes publicadas en InfoJobs durante 2021 fue de 24.555 euros, un 2,5% menos que en 2020. No obstante, si se compara con 2019, los sueldos estuvieron el año pasado un 2,3% por encima.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado a este respecto que los problemas de vacantes en España son concretos en sectores como la hostelería o la construcción y focalizados en algunos territorios. Pérez Rey sostiene que estas vacantes tienen que ver con que no se está pagando lo suficiente y no se dan las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores accedan a los puestos.

"Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral", ha apuntado.

"No se trata tanto de un problema de ausencia de voluntad para trabajar, sino que las condiciones de trabajo no son lo suficientemente adecuadas y ventajosas para que los trabajadores vivan en localidades, muchas de ellas sometidas a un gran problema de tensión de vivienda y mucha afluencia turística, para que puedan trabajar en condiciones de dignidad", ha argumentado Pérez Rey.

Ante esto, Pérez Rey ha instado a las empresas a pagar adecuadamente, cumplir con los descansos y las jornadas y permitir conciliar la vida familiar y personal. "Cuando eso suceda, las vacantes se esfumarán como la espuma", ha asegurado Pérez Rey tras la primera reunión con los agentes sociales para abordar las vacantes en el mercado de trabajo español.

Pérez Rey recoge con estas declaraciones el guante de su jefa, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien lleva meses diciendo que lo mejor es subir los salarios. Una idea que también comparte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden: en octubre de 2021, cuando le preguntaron por qué los empresarios no encontraban trabajadores, Biden fue contundente y, en un susurro, sentenció: "Pagadles más".

¿Problemas estructurales en el futuro?

En su reunión con el Gobierno, los agentes sociales coinciden en señalar que en "ningún caso" en España existe un problema de "gran dimisión o renuncia" comparable al que se está viviendo actualmente en Estado Unidos. "En España no se puede decir que haya una renuncia masiva de trabajadores a sus puestos de trabajo", ha remarcado Pérez Rey.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha coincidido en el análisis de Trabajo de que en el país no hay un problema masificado de vacantes, pero ha señalado que este problema se concentra sobre todo en cuatro comunidades: Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía, que engloban en torno al 20% de vacantes.

En este mismo sentido, la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo, Mari Cruz Vicente, ha afirmado que aunque no hay actualmente un problema coyuntural, sí se detectan determinados síntomas de que puede haber en el futuro problemas estructurales en tema de vacantes.

Sobre esto, Vicente ha explicado que en sectores como la construcción hay un déficit de vacantes que está en torno a las 30.000 personas, pero ha advertido de que las previsiones a medio plazo hablan de 700.000 personas. "Ya estamos hablando de un problema estructural al que tenemos que darle soluciones anticipadas", ha subrayado.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al finalizar el cuarto trimestre de 2021 había en España 109.085 vacantes sin cubrir, de las que 95.556 pertenecen al sector servicios; 7.223, a la industria; y 6.307, a la construcción.

Ante esto, los agentes sociales se han emplazado a una nueva reunión dentro de dos semanas para identificar y poner encima de la mesa medidas concretas que permitan acabar con esta problemática "a corto plazo". "En algunos casos concretos tendremos la necesidad de aumentar o establecer condiciones de trabajo lo suficientemente adecuadas para que estos problemas territoriales concretos y muy puntuales no se produzcan", ha anticipado Pérez Rey.