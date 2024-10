Pradillo (Sindicato de Inquilinas): "La vivienda es un conflicto de clase, hay que golpear a la patronal inmobiliaria"

¿Cómo y cuando surge el Sindicato de inquilinas y cómo es vuestro día a día aquí?

Nace en 2017 en Madrid y Catalunya de forma simultánea porque había habido una evolución del mercado inmobiliario que ahora había pasado a utilizar la vivienda como un activo financiero. Vimos lo que fue la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas y ahí es donde surgen las PAH. Es el momento en el que entran los fondos buitre a mansalva en el mercado inmobiliario. Y analizando la situación sentimos que necesitábamos una herramienta propia, necesitábamos un sindicato. Porque vivir de alquiler es un conflicto en sí mismo entre quien posee una vivienda y quien no la posee.

El pasado 13 de octubre, alrededor de 150.000 personas salieron a manifestarse en Madrid por el derecho a una vivienda, pero vosotras mismas decíais que ese solo era el comienzo. ¿Qué toca hacer ahora y en qué consiste la huelga de alquileres?

Teníamos muy claro que había que salir a calle, la gente lo pedía, pero también que había que ir más allá. Al final la manifestación es un hito puntual y nosotras pensamos que había que golpear a la patronal inmobiliaria y a los rentistas, por eso decidimos que había que organizar una huelga de alquileres y en esas estamos. Estamos haciendo asambleas, estamos organizando comités de huelga. Y sobre todo planteando que la huelga de alquileres es real porque hay como 900 inquilinas afectadas por el fondo buitre Nestar, que han dejado de pagar parte de su alquiler. Nosotros creemos que esto se tiene que extender, porque no puede ser que sigamos destinando la mitad de nuestro salario a pagar un alquiler, que los rentistas se sigan enriqueciendo a nuestra costa y sobre todo porque hay que bajar los alquileres un 50%. Y como los gobiernos no lo van a hacer o de momento parece que no lo quieren hacer, pues lo tendremos que hacer nosotros, organizándonos y reduciendo los alquileres.



El pasado martes el Gobierno os convocó a una reunión en Moncloa junto con la patronal inmobiliaria y desde el Sindicato revocasteis la solicitud. ¿Por qué lo hicisteis?

Para nosotras la invitación fue una manera, por un lado, de lavarse la cara de la gestión política que están haciendo con la cuestión de la vivienda y también una forma de legitimarse. Las 150.000 personas que salieron a la calle también salieron a decir que el Gobierno estaba siendo cómplice y responsable del ataque que estaba haciendo el rentismo. Nosotras no nos íbamos a sentar en una mesa con la patronal inmobiliaria, que son los causantes del problema de la vivienda. Es decir, intentar solucionar o desarrollar políticas de vivienda con aquellos que son los principales responsables de que ahora los alquileres estén un 50% más altos y de que nos echen de nuestras casas es una estupidez. Por eso no queríamos una foto con la patronal inmobiliaria. Es como intentar solucionar el problema que genera el tabaco con Malboro, con Chester o con las distintas empresas que son los causantes de que empeore la salud de la gente. Con la vivienda es exactamente igual. Con la patronal inmobiliaria no nos vamos a sentar a desarrollar políticas públicas de vivienda.

Andrés Pradillo, portavoz del Sindicato. — Jaime García Morato

¿Qué medidas políticas creéis que se deberían de tomar para atajar este problema de la vivienda?

Hay que bajar los alquileres un 50% por ley. Por otro lado, hay que recuperar todas las viviendas vacías y turísticas que ahora mismo están presas de la especulación, que no se usan para vivir. Hablamos de 180.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid y 20.000 pisos turísticos. Esa vivienda se tiene que usar para vivir. Hay que expropiar todas las viviendas de los fondos buitre que en algún momento fueron públicas. Y esto es muy importante. Las viviendas que poseen los fondos buitre en Madrid fueron públicas y la Comunidad de Madrid las regaló hace años. La desarticulación de todas las empresas de desokupación. Son empresas que nos están acechando, atacando, acosando. Hay decenas de personas que sufren el acoso de estas empresas porque ya no nos echa solo la Policía o un juez, sino que te echan matones contratados por los rentistas. También hay que frenar y prohibir todos los desahucios. Ahora mismo se siguen ejecutando desahucios y de esta manera, con estas medidas mínimas, pues se puede avanzar hacia el objetivo, que es que la vivienda no sea un bien de mercado con el que hacer negocio.



El Gobierno hablaba la semana pasada del bono de alquiler joven, pero esta medida es claramente insuficiente. ¿Qué se está haciendo mal desde el Ministerio?

El Ministerio de Vivienda, por un lado, está actuando entre la incompetencia y la inacción, porque lo del bono del alquiler es una decisión que solo sirve para regalar dinero a los rentistas. En lugar de bajar los alquileres, lo que hacemos es subvencionar a los rentistas. Eso no tiene ningún sentido y también entra en la inacción porque no están haciendo absolutamente nada. Se ha demostrado el fracaso absoluto de la ley de vivienda con la actual ministra en el cargo. Nos han querido regular los alquileres de temporada y por habitaciones y se están dando largas continuamente a esa cuestión. Y frente a eso, pues nosotros lo que decimos es que la ministra de Vivienda tiene que dimitir y las 150.000 personas que salieron a la calle lo gritaron muy alto. Y lo peor de todo es que la ministra es rentista. No sólo en el Congreso de los Diputados, el 60% de los diputados son rentistas, sino que la ministra de Vivienda, quien se supone que tiene que velar por los intereses de quienes vivimos de alquiler, es rentista. Eso también es absolutamente intolerable y exigimos su dimisión por su incompetencia.

Carteles reivindicativos en el Centro Social Tres Peces. — Jaime García Morato

¿Crees que hay una desconexión entre la clase política y la realidad del mercado inmobiliario?

Yo creo que lo que acabo de mencionar del Congreso ejemplifica muy bien esto. Cada vez estamos más empobrecidas, cada vez tenemos menos posibilidad de acceder a una propiedad y más personas estamos condenadas a vivir de alquiler toda nuestra vida. Los políticos acumulan viviendas igual que gran parte de los rentistas de este país. Entonces hay una desconexión clara y que eso también después revierte en que, evidentemente, a quien vas a defender en última instancia es a los tuyos, a los rentistas y a los que se dedican a especular con la vivienda.

¿Hay algún modelo o país que lo esté haciendo bien?

Hay países que están tomando medidas que son mucho más avanzadas que las nuestras. En Canadá se prohibió la compra de vivienda para especular. En otros países han regulado los alquileres, como puede ser en Holanda. Después tenemos el ejemplo de Viena. Es decir, hay ejemplos concretos donde se ha avanzado en materia de vivienda, pero son insuficientes porque en realidad en estos países sigue habiendo problemas.

En la Comunidad de Madrid más del 90% del total de los pisos turísticos son ilegales. ¿Cómo está afectando la especulación inmobiliaria y el turismo a la subida de los precios de los alquileres?

Los pisos turísticos y en general la turistificación de nuestras ciudades ha sido una manera de expulsar a las vecinas de toda la vida de los barrios. El turismo ha hecho que se tengan que ir a la periferia, al mismo tiempo que la gente de la periferia se ha tenido que ir aún más a la periferia. Esto ha transformado por completo nuestras ciudades y centros urbanos en un parque de atracciones turístico, en un negocio para unos pocos. Quien se enriquece con todo esto son unos pocos que hacen negocio, ya sea con la vivienda, ya sea con hoteles, ya sea con determinados comercios o restaurantes. Y la consecuencia es que la gente se tiene que ir porque no puede vivir en el centro de las ciudades. Y eso lo vemos muy bien con los pisos turísticos, que son un ejemplo perfecto. Miles de vecinos se tienen que ir porque su piso ya no es un piso que se usa para vivir, sino que se usa para hacer negocio con los turistas.

¿Quiénes son los grandes especuladores y fondos buitre que actúan en este país?

Un gran ejemplo es CaixaBank. Hay decenas de ejemplos de grandes fondos que han hecho su negocio a través de la vivienda y que acaparan un gran parque público, un gran parque de vivienda que encima en muchos casos fue público.

