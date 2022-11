La reforma laboral multiplica por tres el porcentaje de contratos indefinidos en Catalunya

La persistencia en la movilización y la lucha por derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 está detrás de las mejoras de la actual, que en menos de un año en vigor ha consolidado la contratación indefinida y ha enterrado una creencia establecida en el mercado de trabajo: la imposibilidad de prescindir de los contratos temporales en determinados sectores. Ésta es la visión de los sindicatos UGT Catalunya y CCOO Catalunya y que han compartido esta misma semana en la mesa redonda Análisis y repercusiones de la reforma laboral en el marco de la feria BizBarcelona.

Hace tres años, tan sólo el 13% de contratos eran indefinidos; ahora lo son el 40%

De la mano de la reforma laboral, se ha triplicado la tasa de contratos indefinidos en Catalunya, que representa ahora el 40% del total. Hace tres años, la cifra era del 13%. Por otra parte, los contratos temporales se han reducido del 87 al 60%, según datos sindicales, de manera que los trabajadores fijos superan las 685.000 personas.

Pese a admitir que todavía queda un largo camino por recorrer, el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, reivindica la mejora de las estadísticas con la nueva normativa. En este sentido, recuerda que en algunos sectores, como la restauración o la hostelería, algunas empresas están haciendo un uso fraudulento de la figura del fijo discontinuo, que substituye al contrato temporal de temporada.

Por eso, reclama a la Administración que vigile estas prácticas, al igual que considera necesario regular el papel de las compañías multiservicio. "Es cierto que debe limitarse el abuso de los fijos discontinuos, pero son contratos que antes no existían". De hecho, de acuerdo con las estadísticas, la mitad de los que se firman hoy en día son indefinidos a jornada completa, un 25% a tiempo parcial y el resto fijos discontinuos. Ros hace hincapié en el cambio en la actuación de las empresas. "Ya no buscan, porque no pueden, la fórmula de contratación más precaria".

Ros valora que la reforma laboral logre eliminar conceptos como la ultra actividad de los convenios, que permitía a las compañías ampararse en el Estatuto de los Trabajadores si no se producía un acuerdo sectorial en el marco de la negociación colectiva. De esta forma, "se allanaba el camino hacia la devaluación salarial y la degradación de las condiciones laborales". En relación con la necesidad de que los nuevos convenios reflejen en los salarios el incremento del coste de la vida, el líder sindical dice que la negativa empresarial responde a una cuestión de voluntad. "No es que no puedan, es que no quieren".

Cambio de paradigma

Para el secretario general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, los datos de contratación muestran "un cambio de paradigma en el modelo de contratación del mercado laboral". Así, añade que "se ha roto la dualidad que parecía inamovible entre la contratación temporal y la indefinida". Ante lo que ha calificado de "los mantras de la reforma laboral", Pacheco ha esgrimido los datos que se extraen de la realidad. "En tres años, tenemos a otros 200.000 ocupados en Catalunya con contrato indefinido, se ha incrementado la calidad del trabajo y no ha habido ningún descalabro por aplicar una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

CCOO: "Se ha roto la dualidad que parecía inamovible entre la contratación temporal y la indefinida"

El líder de CCOO en Catalunya asegura que "a pesar de la crisis de precios energéticos, la escalada de la inflación y el contexto de incertidumbre global, los contratos indefinidos han seguido creciendo". Para Pacheco, el camino que ha supuesto la reforma laboral ha sido transformar el empleo temporal en indefinido y en algunos casos menores, en fijos discontinuos. Como tareas pendientes, emplaza a un plan de recuperación de la industria en Catalunya, que reequilibre el peso de este ámbito en la configuración económica de ciudades como Barcelona, muy orientada hacia el sector servicios.

Esta petición de Pacheco se produjo en el marco de la mesa redonda del BizBarcelona, que presentó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad, Jaume Collboni. Como responsable de economía del consistorio barcelonés, Collboni defendió la utilidad de la reforma laboral frente a "los fantasmas de la derecha". Para reforzar su mensaje, aludió a las iniciativas de diversificación económica del Ayuntamiento de Barcelona, vinculadas a la creación de un empleo de calidad.

Calidad del empleo

Collboni aportó cifras para afianzar la eficacia de la nueva ley laboral. En la capital catalana, la tasa de paro ha descendido del 13 al 7% en sólo dos años, reduciéndose el número de personas sin trabajo desde las 92.000 hasta las 61.000. Asimismo, la contratación indefinida se ha duplicado, representando en el mes de octubre el 45% del total de acuerdos suscritos entre las empresas y los trabajadores.

Pimec reconoce que la estadística evidencia que se está mejorando la calidad del mercado de trabajo

Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec, se admite que el mercado laboral catalán resiste, pero se advierte de que los cambios de criterio para contabilizar el desempleo han provocado un desajuste. Su secretario, Josep Ginesta, señala que "estamos frente a una ficción estadística, ya que no se han tenido en cuenta los fijos discontinuos, que hasta ahora sí se computaban como parados".

Aunque Ginesta reconoce que la estadística evidencia que se está mejorando la calidad del mercado de trabajo en términos objetivos, alerta de que "la rigidez en la contratación temporal en determinados supuestos, como las campañas de turismo o de verano, hace que algunos empresarios desestimen la opción de ofrecer trabajo a los trabajadores".

El secretario general de Pimec se pregunta si los fijos discontinuos aportan calidad al mercado de trabajo. Aunque ahora se ha reinvertido la tendencia y los contratos temporales son la excepción, Ginesta afirma que "sería una buena noticia si todos ellos fueran indefinidos y no fijos discontinuos".

Desde la patronal han comprobado una ralentización en el ritmo del empleo en octubre en Catalunya, centrado en el menor incremento de la afiliación media en la Seguridad Social. En la situación actual, que Ginesta define como "de acumulación de microcrisis", cree que "las limitaciones a los elementos de flexibilidad de los contratos producen menos puestos de trabajo".

Salarios vinculados a la productividad

Ante el escenario de negociación de los convenios colectivos, Ginesta aboga por un pacto de retribuciones con cláusulas de productividad, similar a lo pactado entre los sindicatos de la función pública y la Administración General del Estado (AGE). "No nos gusta la indexación automática de los sueldos en el IPC porque pone en riesgo la competitividad de las empresas".

Pese a las posiciones divergentes entre la patronal y los sindicatos, ambos parecen coincidir con un mínimo común denominador: la aplicación de la reforma laboral ha llevado a un mercado laboral en el que la contratación indefinida se ha incrementado, la calidad del empleo ha mejorado y la temporalidad se convierte en un recurso muy limitado.