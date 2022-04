El beneficio neto del Banco Santander del primer trimestre de 2022 aumentó un 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior (cuando la entidad se anotó un cargo de 530 millones por costes de reestructuración, especialmente en Reino Unido y Portugal) gracias a un aumento de los ingresos en Europa que contrarrestó el aumento de los costes en Sudamérica, según ha informado este martes la entidad que preside Ana Botín.

El segundo mayor banco de la Eurozona ganó entre enero y marzo 2.540 millones de euros (2.720 millones de dólares), superando la previsión de los analistas que esperaban que obtuviera un beneficio neto de 2.260 millones. Las ganancias son superiores también a las obtenidas en el primer trimestre de 2019, antes de la pandemia de la covid-19 (ganó 1.840 millones).



En términos recurrentes, el beneficio neto global de Santander aumentó en torno al 19%, con un incremento del 30% en Europa gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por créditos.

Las medidas de eficiencia implantadas en Europa, junto a los aumentos de tipos de interés en Reino Unido y Polonia, impulsaron el beneficio trimestral, y ayudaron al banco a cerrar el periodo con una ratio de eficiencia del 45%, frente el 47,9% del trimestre anterior. Esta ratio mide la productividad de una entidad y muestra mayor eficiencia cuando es más baja.

La diversificación de Santander, especialmente en América Latina, ha ayudado al banco a hacer frente a las difíciles condiciones de los bancos en Europa desde la crisis financiera de 2008, habiendo recortado costes para hacer frente a unos tipos de interés ultrabajos.

Los efectos de la inflación, especialmente en Sudamérica, provocaron un aumento del 8% en los costes en euros a tipo de cambio constante en el conjunto del grupo.

El margen de intereses (diferencia entre los ingresos financieros y los costes financieros) aumentó un 11,3% hasta los 8.860 millones de euros en el primer trimestre, gracias a la fuerte actividad comercial yal alza de tipos de interés oficiales en algunos de los mercados principales donde opera el grupo. El margen bruto se elevó un 8%, hasta 12.305 millones de euros (con un aumento de los ingresos por comisiones del 6% hasta los 2.800 millones), mientras que el margen neto se situó en 6.770 millones, un 8% superior al del primer trimestre de 2021.

Para el ejercicio 2022 el banco mantiene los objetivos financieros para 2022 que anunció en febrero, pese al nuevo escenario marcado por la guerra y la escalada de la inflación y los precios de la energía: crecimiento de los ingresos de en torno al 5%, un RoTE ordinario (rentabilidad subyacente sobre recursos propios,, en sus siglas en inglés) por encima del 13%, una ratio de eficiencia del 45% y una ratio de capital CET1 fully loaded del 12%.



El consejero delegado del banco Santander, José Antonio Álvarez, durante la presentación de los resultados del primer trimestre de 2022 en la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte. — Javier Lizon / EFE

"El primer trimestre ha sido muy bueno, con crecimiento en el número de clientes y aumento de los ingresos en un 8%, mejora de la eficiencia y una buena calidad crediticia. Nuestro retorno sobre capital tangible en el trimestre ha sido del 14,2%, apoyado en una mayor conectividad en nuestros negocios y una sólida gestión del riesgo. Todas las regiones obtuvieron buenos resultados, incluida Europa, donde la rentabilidad ha mejorado", ha destacado en un comunicado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

"Nuestra diversificación geográfica y de negocios es clave para el crecimiento y nos mantiene como uno de los bancos más eficientes y resistentes entre nuestros competidores, con una rentabilidad claramente superior al coste de capital. Aunque los efectos de la inflación repercutirán en el crecimiento económico mundial con distinto impacto en cada región y negocio, reafirmamos nuestros objetivos para 2022, lo que demuestra las ventajas de nuestro modelo", ha añadido.

Resultados por países

Por geografías, el beneficio ordinario del periodo creció un 30% en Europa, hasta los 1.018 millones de euros, un 8% en Sudamérica, hasta los 900 millones, y se mantuvo estable en Norteamérica, en 806 millones de euros. Digital Consumer Bank, por su parte, también aumentó con fuerza su beneficio ordinario (+11%), hasta los 282 millones.

En España, el beneficio ordinario fue de 365 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Este resultado, según el banco, estuvo apoyado en mayores ingresos por comisiones (+9%), menores costes (-4%) y menores provisiones, gracias a una mejora en la morosidad y una buena ratio de cobertura.

Banco Santander intensificará la gestión de costes para "batir" la inflación

En la presentación de resultados, el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha reconocido que el impacto de la inflación exigirá al banco una gestión más intensa de los costes, si bien ha asegurado que en España no existe esta presión de costes y ha mostrado su confianza en que la inflación vuelva a cifras "razonablemente normales en un relativo corto espacio de tiempo".

"La inflación tendrá su efecto en los costes y tendremos que ver cómo gestionamos los costes para mantenernos por debajo de la inflación en el escenario más exigente", ha explicado Álvarez, quien ha insistido en que el objetivo de Santander será "batir claramente la inflación".

Tras ser preguntado por la posibilidad de realizar un nuevo ajuste de personal y oficinas como medida para gestionar el fuerte aumento de la inflación, el consejero delegado ha recordado que los costes en España se han reducido en el trimestre.

"Cuando me refería a la inflación no me refería a España, donde los costes están cayendo un 7% o un 8%. Es verdad que la inflación a futuro puede someter a alguna presión y que nuestra factura eléctrica sube, como para todo el mundo, pero en este momento, fruto de las actuaciones realizadas, no tenemos presión de costes en España", ha aclarado.​

Mantiene su política de dividendos

El banco ha comunicado su propósito de mantener su política de distribuir a los accionistas el 40% del beneficio ordinario, dividido a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra de acciones.

El consejero delegado del Santander, además, ha subrayado la intención del banco es elevar el pay out al 50% en el futuro, una decisión que será discutida por el consejo de administración de Santander este año previsiblemente.

Oficina del Banco Santander en la localidad vizcaína de Gernica. — Vincent West / REUTERS

A principios de este mes, la junta general de accionistas del banco aprobó el segundo pago de dividendo en efectivo como parte de la retribución al accionista con cargo a los resultados de 2021.

De esta manera, a partir del 2 de mayo de 2022 se pagará un dividendo en efectivo de 5,15 céntimos de euro por acción. Junto con el pago realizado en noviembre de 2021, el dividendo total en efectivo con cargo a los resultados del último ejercicio será de 10 céntimos de euro por acción.

Si se incluyen las recompras de acciones, la remuneración total al accionista sobre los resultados de 2021 alcanzaría los 3.400 millones de euros, lo que equivaldría a una rentabilidad del 6%.