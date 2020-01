Siemens Gamesa será primer proveedor de turbinas para el mayor parque eólico marino en EEUU

Siemens Gamesa Renewable Energy será el proveedor preferente del parque eólico marino Dominion Energy Virginia Offshore Wind, que se construirá frente a las costas de Virginia y que está considerado el mayor proyecto offshore anunciado hasta ahora en EEUU, con 2,64 GW de potencia, y uno de los más grandes del mundo.

El acuerdo alcanzado con la eléctrica estadounidense Dominion Energy, que incluye también el mantenimiento a largo plazo del parque, está sujeto a ciertas condiciones precedentes, como la decisión final de inversión de Dominion Energy o la obtención de las necesarias aprobaciones regulatorias. Está por determinar el número final de unidades que se instalarán y su modelo.

Está previsto que la instalación del proyecto finalice en 2026. Una vez en marcha, suministrará energía suficiente para abastecer a 650.000 hogares y evitará la emisión de 3,7 millones de toneladas de CO2.

Este proyecto marca otro hito en el objetivo de Estados Unidos de añadir 25 GW de energía renovable hasta 2030, y suministrar así energía limpia a unos 12 millones de viviendas, un 10% del total de hogares estadounidenses.

"Apasionante" crecimiento

"La firma de este acuerdo preferente con Dominion Energy atestigua el enorme y apasionante crecimiento que se está produciendo en la industria eólica marina de Estados Unidos y en todo el mundo. Una vez más, avanzamos en la lucha contra el cambio climático, de la mano de nuestros clientes", afirma Markus Tacke, consejero delegado de Siemens Gamesa. Este anuncio se produce tras el reciente compromiso de Siemens Gamesa con la campaña de la ONU Business Ambition for 1.5º C - Our Only Future para trabajar por un futuro con cero emisiones.

“Estamos seguros de que el desarrollo de la industria 'offshore' es una de las principales claves para que el estado de Virginia alcance sus ambiciosos objetivos en materia renovable: que el 30% de la electricidad proceda de fuentes renovables para 2030 es totalmente factible, y estamos ansiosos por liderar el camino hacia esa meta", subraya Steve Dayney, responsable de Offshore para Norteamérica en Siemens Gamesa. "Siempre hemos creído que el proyecto piloto Coastal Virginia que se está llevando a cabo actualmente con Dominion Energy era una puerta de entrada a algo más grande y ahora Virginia está preparada para sacar el máximo partido al impacto económico que este proyecto offshore de 2,64 GW traerá a la zona".