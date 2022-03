En la década de los 60, cuando el dictador Francisco Franco aún ocupaba el mando de España, el belga Michel Albert Huygens impulsó una de las primeras ciudades de vacaciones del país. Un modelo que ya seguían otros grandes destinos mundiales, pero que en España tardó más tiempo en llegar por el escenario político. Fue en los 80 cuando TenBel (Tenerife - Bélgica), un proyecto de más de 5.000 camas en Tenerife, se convirtió en una mina de oro en Canarias, sentó precedente en el modelo económico que se ha seguido hasta hoy y murió de éxito.

De los resquicios de lo que fue un complejo turístico con piscinas propias, espacios comunes, restaurantes y nueve lujosas urbanizaciones, solo quedan jardines que no parecen serlo, restos de los deportes que ya no se pueden jugar y los raíles de un viejo tren que lleva años sin circular. A pesar de que los espacios comunes presentan un estado de descomposición y ruina que ha ido empeorando en los últimos 20 años, las nueve urbanizaciones que componían el proyecto de Ten Bel siguen en pie.

La mayoría de las camas que formaron el complejo son ahora residencias privadas de extranjeros que decidieron invertir hace décadas en Tenerife. Muchos de ellos ya jubilados y que pasan en Canarias largos periodos de tiempo, por las temperaturas y los paisajes. Otros propietarios se han hecho con las viviendas en los 2000. Sin embargo, una empresa sigue teniendo en propiedad las carreteras, aceras, farolas, canchas deportivas y locales que se extienden en la zona: TenBel Turismo SL. También posee más de la mitad de los apartamentos de una de las nueve urbanizaciones que ha explotado durante años, como hotel Alborada Ocean Club, la única en la que tienen actualmente activos.

La gestión del hotel sin licencia hotelera

En las diferentes direcciones web en las que Alborada Ocean Club se publicita, hace referencia al complejo como un hotel. Por parte de la empresa propietaria también lo hacía su administrador Juan Carlos Santos Dutrey en agosto de 2021 en un correo certificado enviado a la comunidad de vecinos de Alborada. "En mi condición de administrador de Ten Bel Turismo SL, propietaria del indicado hotel…", reza el documento. Sin embargo, según ha confirmado el Cabildo de Tenerife a Público, TenBel Turismo SL no tiene una licencia para explotar este edificio como hotel, sino que su actividad es de "modalidad extrahotelera, en la tipología de apartamento y con una categoría de tres estrellas", revelan fuentes del máximo organismo insular. Pero no solo eso, tampoco la tenía en 2009, cuando un escrito remitido por el jefe del Servicio Administrativo de Turismo del Cabildo de Tenerife se refería a la propiedad como "establecimiento turístico alojativo" y no como hotel.

Estado del complejo turístico de Ten Bel en Las Galletas en febrero de 2022. — Andrea Domínguez

Los problemas con la empresa TenBel Turismo SL no se quedan en la explotación de un hotel sin licencia hotelera. La empresa está inmersa por su insolvencia en un concurso de acreedores a punto de finalizar. En agosto de 2021 salió a la luz su deuda con Hacienda porque superaba el límite establecido por el ministerio para hacerlo público: 600.000 euros. Concretamente, la cifra ascendía a 665.675 euros, según la Agencia Tributaria (página 128 del PDF). Además, mantiene deudas con la comunidad de vecinos, según el presidente de la comunidad, y con la empresa de suministros eléctricos Endesa. Su situación financiera ha ido en detrimento en los últimos 20 años y con ella también el mantenimiento de la zona y las tensiones con los vecinos.

Los que fueron hace décadas turistas, se convirtieron en los primeros en invertir en TenBel y, ahora ya jubilados, luchan para que la situación cambie. Belgas, alemanes, españoles o rusos son algunas de las nacionalidades que predominan entre los propietarios de las nueve urbanizaciones de Ten Bel: Maravilla, Génesis, Drago, Eureka, Primavera, Carabela, Paraíso, Alborada y Bellavista.

Más de 1.500 familias sin suministro eléctrico por impago

El pasado 29 de diciembre, a unas horas de la Nochevieja, un corte de luz dejó sin suministro a más de 4.000 personas de 1.500 familias en TenBel. Hasta el momento, ocho de las nueve urbanizaciones del complejo, a excepción de Maravilla, siguen compartiendo un transformador de luz único del que todas dependen y que está gestionado por TenBel Turismo SL. "Por tanto, cada comunidad le tiene que pagar un porcentaje de dinero para que gestione el pago del suministro", explica la belga Fleur Robbrecht. La abuela de Robbrecht compró un apartamento en la urbanización de Alborada en 1986 y también algunos otros en Maravilla. En la actualidad, solo conservan el de Alborada Ocean Club y es allí donde luchan frente a TenBel Turismo SL para conseguir mejorar las condiciones del lugar y su autonomía.

Los impagos durante meses llevaron a Endesa a cortar el suministro en diciembre de 2021. No hubo un aviso previo a las comunidades por parte de TenBel, y tampoco lo supieron por la empresa contratada, según denuncian los vecinos que se vieron obligados a buscar soluciones temporales en la víspera de la celebración de fin de año y que remitieron un escrito a la eléctrica del que nunca obtuvieron respuesta.

Los vecinos decidieron costear generadores de luz que funcionaban con gasolina como medida temporal. Solo en la comunidad de Alborada, entre el 29 de diciembre y el 10 de febrero, el alquiler semanal del equipo, la instalación y el gasto de combustible supuso una derrama de 45.000 euros.

"Es mucho dinero, porque ya pagamos la luz una vez y ahora tuvimos que pagar una segunda vez", defiende Robbrecht. Los vecinos de Alborada reconocen que dejaron de pagar parte de la luz a Ten Bel Turismo SL hace unos meses porque la comunidad sospechaba que la empresa no estaba derivando esos pagos a la compañía eléctrica. Sin embargo, la sociedad señaló a los impagos de los vecinos como causa del corte de la luz en el escrito en el que informaba de un nuevo contrato con la eléctrica ELEIA. Juan Carlos Santos Dutrey, en carácter de representante legal de TenBel Turismo SL, fue el responsable de firmar este nuevo contrato.

Una de las escaleras que recorren el espacio turístico de Ten Bel, en una imagen tomada en febrero de 2022. — Andrea Domínguez

Un mes y una semana después del corte del suministro, el 27 de enero de 2022, la empresa firmó ese nuevo contrato con la nueva comercializadora. Los propietarios de Alborada denuncian no haber participado tampoco en las decisiones de este acuerdo. En este caso, la ley ampara la gestión de TenBel Turismo SL porque la empresa es la contratante del servicio y del transformador de la luz.

A principios de febrero, TenBel recuperó la luz y la sociedad remitió a las comunidades de vecinos un correo. En este texto señaló que para el nuevo contrato cada urbanización debía comprometerse a un pago previo de 95.000 euros a repartir entre las ocho que aún comparten transformador. A Alborada le corresponde un pago de 17.634 euros. A esta cantidad hay que sumar la deuda con Endesa, que se resolverá de manera particular con cada urbanización. Público ha tratado de ponerse en contacto con Endesa pero no ha obtenido respuesta.

"Esperamos que cumplan con los compromisos y especialmente en lo relativo a pagar en plazo para evitar situaciones como la que se ha generado", reza el documento enviado por Ten Bel Turismo SL, pero que no aparece con ningún sello ni firma de los representantes de la empresa.

El Ayuntamiento de Arona, municipio al que pertenece Ten Bel, afirma que estuvo en contacto con las dos partes del conflicto durante el mes y las dos semanas que duró el corte de la red eléctrica. Pero que además el tiempo que los vecinos estuvieron sin luz fue unas horas, aunque haya pasado por una inversión de miles de euros para obtener una solución temporal. "Hay personas que no pueden permitirse esa inversión, ancianos en sillas de ruedas que necesitaban ascensores", denuncia el presidente de la comunidad de Alborada, Jos Buyck.

El presidente de la comunidad de vecinos de Alborada, Jos Buyck (Izquierda), y el vicepresidente, Jan Symoens (derecha), frente al generador de luz el viernes 11 de febrero de 2022. — Andrea Domínguez

Durante la noche del corte de luz, el municipio envió patrullas de la Policía Local y de Protección Civil para vigilar el lugar ante la falta de alumbrado en las aceras y en los hogares. "Daba miedo salir, nadie quería dejar la casa sola o que de pronto alguien te atracase por la calle", explica el vicepresidente de la comunidad de Alborada, Jan Symons. A pesar de la vuelta de la luz, la situación de los contadores no tiene una solución a corto plazo. Para arreglar la situación del suministro eléctrico en Ten Bel e individualizar los contadores es necesario realizar una inversión económica en la zona y así obtener las licencias urbanísticas necesarias para habilitar el espacio. Hasta el momento nada de eso se ha conseguido.

Promesas incumplidas

Mientras la empresa seguía en concurso de acreedores por su situación económica, en 2018, Cristóbal Luque, no solo como presidente de la comunidad de Alborada sino como representante mediático de TenBel Turismo SL, hizo unas declaraciones en el programa En El Punto de Mira, de Cuatro. En ese momento, reconoció que "Ten Bel necesitaba una urgente rehabilitación". A cambio de rehabilitar la zona, los inversores pedían en ese momento "licencias para construir un nuevo hotel y potenciar la demanda turística" en la zona.

Han pasado cuatro años y, hasta el momento, nada de eso ha sucedido. Fuentes del Ayuntamiento de Arona, municipio al que pertenece esta zona, confirmaban a mediados de febrero de 2022 a este diario que "TenBel Turismo SL no ha tramitado ninguna licencia para construir un nuevo hotel". Sin embargo, el Ayuntamiento es consciente de que existe una parcela en la zona que tiene uso hotelero, aunque desde la empresa no se ha tramitado ninguna licencia.

El impago de las tasas mensuales fue el motivo por el que Buyck llevó a TenBel Turismo SL ante los tribunales. "Ten Bel no pagaba la comunidad como hacíamos el resto de propietarios y eso se convirtió en un gran problema", explica Buyck. Con la entrada del nuevo presidente, la situación con el grupo empresarial no ha mejorado. La situación se ha ido agravando a lo largo de los años y la relación que TenBel Turismo SL mantiene con el resto de propietarios de Alborada es nula y solo se da en contextos judiciales o a través de cartas certificadas.

Desde entonces, la empresa no aparece en las reuniones de la comunidad de vecinos de Alborada, la única en la que mantiene activos. Sin embargo, sí ha seguido explotando el alojamiento turístico, a pesar de que los vecinos de Alborada denuncian los impagos de las deudas con la comunidad. La situación concursal concluyó en 2020 y Clavijo Rodríguez Auditores SL dejó de tener la administración de la empresa. A partir de este momento, Juan Carlos Santos Dutrey apareció también como administrador de Ten Bel Turismo SL.

Sin pago de salarios

El estado del complejo de Alborada no ha sido solo denunciado por las comunidades de vecinos que comparten el edificio con el complejo turístico, sino también por sus trabajadores.

Tal y como reconoce la empresa TenBel Turismo SL y también la comunidad de vecinos de Alborada, esta es la única urbanización en la que la empresa tiene aún inmuebles. Lo que significa que no solo es responsable del mantenimiento de las zonas comunes de todo el complejo de TenBel, sino que tiene que hacer frente a las derramas, pagos y mensualidades de la comunidad de vecinos de Alborada como propietario. Sin embargo, el presidente de esta comunidad de vecinos afirma que TenBel Turismo SL tiene una deuda económica con su comunidad de la que aún están pendientes de calcular la cifra exacta a la que asciende.

Vistas a la urbanización Carabela de Ten Bel, en la izquierda de esta fotografía tomada en febrero de 2022. — Andrea Domínguez

Por su parte, TenBel Turismo SL señala haber entregado a la comunidad de vecinos facturas que servirían como pagos de la comunidad que deben hacer como propietarios de cerca de 280 de los 426 pisos que componen Alborada. Sin embargo, el presidente Buyck muestra un documento notarial donde no se dan por válidas las facturas entregadas por la empresa como pagos de las deudas con la comunidad. "Muchas facturas eran de arreglos en el interior de sus apartamentos", relata Buyck. Hasta el momento, esa deuda sigue sin ser sufragada.

En esta misma urbanización, Alborada Ocean Club, la empresa TenBel Turismo SL gestiona un recurso alojativo. Entre el 1 y el 22 de abril de 2021, 83 de los 84 trabajadores que componían la plantilla fueron a huelga por el impago de las nóminas entre los meses de enero, febrero y marzo de ese mismo año. El fin de la huelga se firmó con un acuerdo entre Ten Bel Turismo SL, representada por Juan Ramón Sánchez, y los representantes de los trabajadores. En ella se concluyó que la empresa vendería algunos apartamentos de Alborada para hacer frente al pago de las nóminas de marzo y abril, después de haber abonado las mensualidades de enero y febrero antes del 22 de mayo.

También en este punto, TenBel Turismo SL ha tenido tensiones con los vecinos de la urbanización de Alborada. Hasta 2016, la presidencia de la comunidad de vecinos de Alborada Ocean Club estuvo ocupada por un apoderado de Ten Bel Turismo SL, Ángel Cristóbal Luque. Después, tras una batalla ante los tribunales, el belga Jos Buyck se hizo con la presidencia de la comunidad de vecinos de Alborada y fue nuevamente reelegido por los propietarios. Desde entonces, encauza procesos legales contra la empresa.

El futuro de Ten Bel

Según el Consistorio, la única vía para que las zonas comunes tales como carreteras, alumbrado, aceras y jardines que pertenecen a Ten Bel pasen a ser de dominio público es a través de la recuperación del espacio. "La presentación de un proyecto de urbanización por parte de la propiedad de Ten Bel que complete todas las exigencias legales es la vía para la normalización de la situación", explican fuentes del Ayuntamiento de Arona.

"La situación entre Ten Bel Turismo SL y los vecinos es muy mala, nosotros queremos mejorar las instalaciones. Sin embargo, no se ha podido lograr por ahora", relata la vecina belga Fleur Robbrecht. Otras urbanizaciones dentro del complejo de Ten Bel han conseguido modernizar sus espacios comunes, entre los que se encuentran las aceras, las farolas o las carreteras. Además, la urbanización de Maravilla es la única que tiene individualizado el contador de la luz.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento señalan que la iniciativa la tiene la propiedad y no el consistorio. Según su procedimiento, para que Arona recepcione la zona de Ten Bel, la empresa debería hacer "las inversiones necesarias para que el Ayuntamiento pudiera recepcionar la propiedad y las cesiones de suelos públicos correspondientes". Hasta el momento, Ten Bel Turismo SL no ha respondido a las peticiones de este periódico. Sin embargo, fuentes cercanas a esta sociedad revelan que hay movimiento en la zona.