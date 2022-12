Dos de cada tres nuevas pensionistas cobran ya el plus de brecha de genero

Al complemento por brecha de género que entró en vigor en febrero del año pasado, y cuyo objetivo declarado consiste en "reducir la brecha de género en las pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5%", le quedan años de vigencia, vista la diferencia que se sigue manteniendo entre las prestaciones contributivas que reciben hombres y mujeres.

Esa situación se da a pesar de que ya reciben ese plus casi dos tercios de las mujeres que acceden a la condición de pensionista, con un balance de 338.628 que sitúa el ritmo mensual por encima de las 18.000, un 64% más que el año pasado, y al que se añaden otros 26.243 hombres.

Según indican los datos de la nómina de las pensiones de noviembre, la brecha de género alcanza el 28,1% en las de retiro si las de ellos se comparan con las de ellas y el 22% si el cálculo se realiza al revés; es decir, que ellos cobran un 28,1% más que ellas y estas perciben un 22% menos que aquellos.



Esa brecha crece si se abre el foco y se amplía la visión al total de las prestaciones contributivas, en las que el desfase alcanza el 31,1% si se compara el conjunto de las de titularidad masculina sobre las de perceptora femenina y el 23,8% si se invierte la perspectiva.

Datos como la mayor frecuencia de las mujeres como beneficiarias de las pensiones de viudedad, en las que siguen sextuplicando el número de nuevos beneficiarios frente a los hombres, o que la cuantía sea también superior en el lado femenino no dejan de revelar el desequilibrio que secularmente se ha dado entre los dos géneros en el mercado laboral español, ya que la prestación se calcula en función de las cotizaciones del cónyuge fallecido.

Ocho a uno en perder jornada laboral por cuidados y seis a uno en inactividad

Una de las causas fundamentales de esas peores carreras de cotización tras la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo a mediados de los años 70, hoy en niveles de récord, se encuentra en la mayor dedicación de esta a los trabajos reproductivos, no remunerados pese a equivaler hasta a un 40% del PIB.

Esa situación sigue manteniéndose hoy con una proporción de ocho a uno en la aceptación de jornadas parciales para atender obligaciones familiares y/o cuidar a niños y mayores y otra de más de seis a uno como motivos para la inactividad laboral, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa).

Los distintos gobiernos han intentado poner en marcha en dos ocasiones medidas económicas para paliar esa situación, aunque en ambos casos con resultados tan cuestionables como bienintencionada resultaba la medida en su génesis.

Así, el plus de maternidad que instauró el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo tumbó la Justicia comunitaria por discriminatorio, ya que no permitía acceder a él ni a las mujeres que solo hubieran criado a un hijo ni a los hombres que hubieran visto perjudicada su carrera laboral por hacerse cargo de la crianza.

Mientras tanto, el complemento de brecha de género que vino a sustituirlo a finales del año pasado, ya con la coalición PSOE-UP en el Gobierno, compensa solo por esas cargas familiares a las y los nuevos pensionistas (en cualquiera de las cinco prestaciones: retiro, incapacidad, viudedad, orfandad y cuidados), pero no a quienes habían accedido antes a las suyas.

"Es un complemento mísero de 27 euros por hijo al mes", lamentan en Coespe

"Ese complemento ha sido insuficiente desde el principio. Es un parche, un complemento mísero de 27 euros por hijo al mes que no soluciona el problema de la crianza ni va a resolverlo", explica Paqui López, portavoz de Coespe, la combativa Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones.

La brecha se reduce entre las nuevas pensiones

No obstante, lo cierto es que la puesta en marcha del complemento está coincidiendo en el tiempo con una reducción de la brecha de género tanto en la jubilación como en el conjunto del sistema, aunque concentrada en las nuevas pensiones: las diferencias, que alcanzan el 50,2% para el global de las prestaciones y el 48,5% para las de retiro, caen al 31,1% y el 28,1% entre las nuevas.

Los casi 340.000 nuevos pluses asignados a mujeres entre febrero de 2021 y octubre de 2022 alcanzan a prácticamente dos tercios de las 540.000 que accedieron a la condición de pensionista en ese mismo periodo, en el que esa ratio se queda en el 5,5%.

La primera cifra se queda cerca del total de nuevas jubiladas, unas 330.000, si bien el complemento, que tiene como objetivo atenuar la brecha en esa prestación en concreto, se aplica a las del conjunto del sistema.



El complemento intenta dar respuesta a la situación de las mujeres, que mayoritariamente han asumido tras ser madres el cuidado posterior de los hijos, lo que las ha apartado de sus trabajos más allá de las bajas previstas y ha provocado que en algunas ocasiones nunca vuelvan al mercado laboral o que opten por jornadas más cortas o empleos a tiempo parcial, en los que son protagonistas", explica Miguel Ángel Heredia, senador del PSOE por Málaga y portavoz de Hacienda de ese grupo en esa cámara.

"La pensión de más de seis de cada diez mujeres no llega a los mil euros"

"Con sueldos más bajos, empleos más precarios y carreras de cotización más cortas, sus prestaciones tras el retiro son muy inferiores a las de los hombres y la prestación de más de seis de cada diez mujeres no llega a los mil euros, la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional en 2022", añade el senador, que anota cómo el anterior plus de maternidad por aportación demográfica "no atacaba el origen de la brecha de género en las pensiones, ya que no se generaba con el nacimiento del primer hijo, sino a partir del segundo. Además, al establecer un porcentaje de incremento de la pensión por cada hijo a partir del segundo, beneficiaba a las rentas más altas".

La respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Heredia con datos cerrados a 1 de septiembre sitúa a Andalucía y a Catalunya, con 54.132 y 51.918 perceptores, 49.072 y 50.132 de ellos mujeres, respectivamente, como las comunidades con más beneficiarios del nuevo complemento.

"No sabemos si es una tomadura de pelo"

"Un complemento de 27 euros por hijo al mes (30 a partir de enero tras la revisión del 8,5%) es insuficiente, y más con pensiones de 400 y de 600 euros yendo como va la inflación y viendo cómo están subiendo la cesta de la compra y la electricidad", indica López, que reclama "un cambio" en ese plus.

"Las mujeres siempre hemos sido más perjudicadas por pensiones más bajas porque siempre nos hemos tenido que encargar de la crianza de los hijos", explica, algo que tiene como consecuencia que el 62,7% de ellas reciban prestaciones de menos de mil euros, una situación que afecta al 42,4% de los hombres, o que 2,2 millones de ellas tengan que recibir complementos a mínimos en esas pensiones.

"Tanto hombres como mujeres tenemos que recibir una pensión digna, y habría que pensar en equipararlas al SMI. Ese derecho habrá que reconocerlo si queremos igualdad", apunta.

En este sentido, añade, "no sabemos si es una tomadura de pelo o va en serio que con 27 euros al mes se puede reducir la brecha de género, pero parece que gente con sueldos como los que cobran los ministros no ven la precariedad de los pensionistas ni la escasez de las pensiones".