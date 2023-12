Los trabajadores del 'handling' rompen el diálogo con Iberia y convocan una huelga del 5 al 8 de enero

Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado continuar las negociaciones con la aerolínea Iberia y han retomado la convocatoria de huelga para los trabajadores del handling durante la Navidad, esta vez para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, en plenas fiestas de Reyes y operación retorno de las vacaciones de Navidad.

Según un comunicado emitido por Iberia, tras una primera reunión celebrada con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, los sindicatos han rechazado continuar con las conversaciones para encontrar una vía alternativa al autohandling.

Los servicios de handling de Iberia (servicios de rampa, limpieza de aeronaves, equipajes) han anunciado huelga en plenas fiestas navideñas después de que suspendieran un anuncio anterior de protestas a la espera de nuevas negociaciones.

La protesta se produce después de que Iberia perdiera el servicio de handling en ocho de los principales aeropuertos del país (salvo el de Madrid), por lo que deberá subrogar a los trabajadores que prestaban este servicio a través de Iberia Airport Services en las nuevas concesionarias. Los sindicatos rechazan esa subrogación y la creación de un modelo híbrido propuesto por la compañía como solución.

La compañía asegura haber hecho una oferta "ambiciosa" que serviría para "reforzar aún más los derechos de los trabajadores", garantizando el V Convenio del sector "de por vida". La oferta realizada por Iberia garantizaría, según la aerolínea, todos los puestos de trabajo por subrogación, por lo que no habría "ni destrucción de empleo ni eliminación directa de puestos de trabajo".

Además, garantiza también el salario calculado en base a los últimos 12 meses, la misma jornada anual y días de vacaciones que el último año, la antigüedad del trabajador, el mismo tipo de contrato y grupo laboral, la revisión salarial establecida en convenio, así como los derechos adquiridos sobre el uso de los billetes de avión y los planes de pensiones.

La compañía aérea ha puesto sobre la mesa la creación de un modelo híbrido participado por una empresa del grupo IAG, explorando la posibilidad de que este vehículo fuera 100% del grupo IAG en los aeropuertos donde "tuviera sentido", que realizaría el handling para todas las aerolíneas de IAG en los ocho aeropuertos en los que la compañía perdió la licencia tras el concurso de servicios de tierra de Aena y que preservaría la posición competitiva del negocio. No obstante, esta propuesta ha sido rechazada por los sindicatos.

Iberia asegura que tras la convocatoria de huelga confirmada hoy, "las propuestas realizadas por la compañía quedan automáticamente retiradas". Por tanto, la única solución contemplada es la subrogación a las empresas adjudicatarias del concurso de Aena. Iberia asegura que facilitará ese proceso de subrogación y velará porque se respeten "todas las garantías establecidas legalmente".

En el comunicado hecho público tras conocer la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos, Iberia reitera su llamamiento a la desconvocatoria de la huelga y pide a los sindicatos que "vuelvan a la senda de la responsabilidad".

La compañía asegura que no va a realizar el autohandling debido al "importante impacto" que supondría en sus cuentas y, especialmente, por la notable pérdida de competitividad en favor de las líneas aéreas que atenderían las compañías adjudicatarias del concurso de Aena. "El autohandling en los ocho aeropuertos asestaría un golpe definitivo al futuro del negocio del servicio de tierra", aseguran desde la aerolínea.

Los sindicatos acusan de "trilerismo" a Iberia

Esta misma semana UGT y CCOO habían decidido posponer la convocatoria de huelga tras el ofrecimiento del Gobierno para mediar en el conflicto. Así este miércoles, ambos sindicatos mantuvieron una serie de conversaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para buscar una solución.

Los sindicatos aseguran que durante la reunión de esa semana en la sede de Iberia la compañía realizó un ejercicio de "trilerismo y prestidigitación". Según explicaron a Europa Press fuentes de la negociación, el Ministerio de Transportes planteó alternativas sobre las que establecer nuevos cauces de negociación y tratar de alcanzar un acuerdo para los trabajadores de los aeropuertos afectados por la pérdida de las licencias de handling.

Según ha podido saber Europa Press durante las conversaciones, se debatió la posibilidad de una empresa participada al 100% por Iberia que gestionase el autohandling y pese a avanzar en ese diseño, "no se acabó de concretar nada". Los sindicatos se reafirman en que Iberia debe de hacerse cargo de la asistencia de las compañías del grupo IAG "en propio".

Desde los sindicatos se reclama a la compañía que garantice un plan de viabilidad para el negocio del handling, una solución para los ocho aeropuertos afectados, y que en el caso de existir excedentes de plantilla que suponga un sobrecoste a la nueva operación, que realice un "acuerdo expreso de desvinculación pactado" (ERE).

Los sindicatos aseguran que la actitud "oportunista" de la dirección de la empresa no les deja otro camino que convocar movilizaciones del 5 al 8 de enero reiterando que "la irresponsabilidad es una vez más de la compañía".



Además, garantiza también el salario calculado en base a los últimos 12 meses, la misma jornada anual y días de vacaciones que el último año, la antigüedad del trabajador, el mismo tipo de contrato y grupo laboral, la revisión salarial establecida en convenio, así como los derechos adquiridos sobre el uso de los billetes de avión y los planes de pensiones.



CREACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO



Durante el encuentro la compañía puso sobre la mesa la creación de un modelo híbrido participado por una empresa del grupo IAG, explorando la posibilidad de que este vehículo fuera 100% del grupo IAG en los aeropuertos donde "tuviera sentido", que realizaría el handling para todas las aerolíneas de IAG en los ocho aeropuertos en los que la compañía perdió la licencia tras el concurso de servicios de tierra de Aena y que preservaría la posición competitiva del negocio. No obstante, esta propuesta ha sido rechazada por los sindicatos.





Iberia asegura que tras la convocatoria de huelga confirmada hoy, "las propuestas realizadas por la compañía quedan automáticamente retiradas". Por tanto, la única solución contemplada es la subrogación a las empresas adjudicatarias del concurso de Aena. Iberia asegura que facilitará ese proceso de subrogación y velará porque se respeten "todas las garantías establecidas legalmente".



LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD.



En el comunicado hecho público tras conocer la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos, Iberia reitera su llamamiento a la desconvocatoria de la huelga y pide a los sindicatos que "vuelvan a la senda de la responsabilidad".





La compañía asegura que no va a realizar el autohandling debido al "importante impacto" que supondría en sus cuentas y, especialmente, por la notable pérdida de competitividad en favor de las líneas aéreas que atenderían las compañías adjudicatarias del concurso de Aena. "El autohandling en los ocho aeropuertos asestaría un golpe definitivo al futuro del negocio del servicio de tierra", aseguran desde la aerolínea.





"Una huelga en plena fiestas de Reyes solo causará enormes perjuicios, especialmente, a miles de viajeros que eligen esas fechas para disfrutar con sus familias", asegura la aerolínea, que advierte de que convocar una huelga en estas fechas navideñas afectaría a más de 90 compañías aéreas.





Esta misma semana UGT y CCOO habían decidido posponer la convocatoria de huelga tras el ofrecimiento del Gobierno para mediar en el conflicto. Así este miércoles, ambos sindicatos mantuvieron una serie de conversaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para buscar una solución.





Según detallaron los sindicatos, en el marco de las negociaciones la compañía aérea propuso la creación de una empresa liderada por una adjudicataria ganadora de los concursos, con una participación mayoritaria al 80%, junto a una empresa minoritaria que perteneciese a IAG, que sería Yellow Handling.





Los sindicatos consideraron que esta "invención" era "ilegal" por no cumplir con el real decreto correspondiente. En su opinión, esto supondría una segregación del negocio y, a su vez, el incumplimiento de los acuerdos firmados en los últimos convenios.





LOS SINDICATOS VEN EJERCICIO DE "TRILERISMO Y PRESTIDIGITACIÓN"





Los sindicatos aseguran que durante la reunión de esa semana en la sede de Iberia la compañía realizó un ejercicio de "trilerismo y prestidigitación". Según explicaron a Europa Press fuentes de la negociación, el Ministerio de Transportes planteó alternativas sobre las que establecer nuevos cauces de negociación y tratar de alcanzar un acuerdo para los trabajadores de los aeropuertos afectados por la pérdida de las licencias de handling.





Según ha podido saber Europa Press durante las conversaciones, se debatió la posibilidad de una empresa participada al 100% por Iberia que gestionase el autohandling y pese a avanzar en ese diseño, "no se acabó de concretar nada". Los sindicatos se reafirman en que Iberia debe de hacerse cargo de la asistencia de las compañías del grupo IAG "en propio".





Desde los sindicatos se reclama a la compañía que garantice un plan de viabilidad para el negocio del handling, una solución para los ocho aeropuertos afectados, y que en el caso de existir excedentes de plantilla que suponga un sobrecoste a la nueva operación, que realice un "acuerdo expreso de desvinculación pactado" (ERE).





Los sindicatos aseguran que la actitud "oportunista" de la dirección de la empresa no les deja otro camino que convocar movilizaciones del 5 al 8 de enero reiterando que "la irresponsabilidad es una vez más de la compañía".