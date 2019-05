JxCat se va a unir al veto ya anunciado de ERC y la CUP a Miquel Iceta y también votará en contra de designar al primer secretario del PSC como senador autonómico, lo que sitúa esta operación política de los socialistas al borde del fracaso.

El pleno del Parlament celebrará este jueves un pleno específico para votar la propuesta de designación de Iceta como senador, paso previo para que pueda ser elegido presidente de la Cámara Alta, como desea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta designación, sin embargo, se encuentra en estos momentos al borde del fracaso, ya que tanto JxCat como ERC han avanzado que votarán en contra de Iceta, mientras que Ciudadanos y el PPC se abstendrán, lo que hace que sean insuficientes los votos a favor de PSC y comunes.

Después de que esta mañana ERC reafirmara su voto en contra por la "falta de respeto" del PSOE hacia las "instituciones catalanas", por la tarde ha sido el portavoz parlamentario de JxCat, Albert Batet, quien ha explicado que su grupo también votará 'no', porque los socialistas han "menospreciado" el Parlament al anticipar que Iceta sería presidente del Senado antes de que fuese designado senador.

Por parte de los republicanos, ha sido su presidente en el Parlament, Sergi Sabrià, el que ha confirmado que "el 'no' de hoy ha sido inevitable, porque hay una falta de respeto" del PSOE hacia las "instituciones catalanas".

"No hay margen de maniobra y el no es definitivo", ha dicho Sabrià, que destaca que "en la decisión ha habido unanimidad" en el grupo parlamentario tras la reunión de esta mañana. "Nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria. Vimos el nombre en la prensa sin que hablaran antes con los grupos", ha añadido.

"No hay cortesía parlamentaria cuando se decide encarcelar a tus compañeros de escaño. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando aplicaron el 155? No miraron a la cara de las familias de los presos cuando vinieron a este Parlament", ha afeado a los socialistas catalanes.

Al Constitucional

Por su parte, el PSC ya ha asegurado que llevará este veto al Tribunal Constitucional, como se había barajado esta misma semana, al entender que se estaría cuestionando el derecho del grupo parlamentario socialista para escoger al sustituto de Montilla en la Cámara Alta.

Iceta consideró que vetar su designación como senador autonómico sería una "aberración democrática" que, más allá de impedir que se convierta en presidente del Senado, tendría otras consecuencias, ya que "lo que siembras, luego recoges", informa Efe.

El candidato socialista ha sostenido que "entendería muy bien" que, dado el contexto político, estas formaciones decidieran "votar en blanco o abstenerse", pero ha subrayado que impedir la designación de un senador autonómico sería algo inédito en el Parlament, donde "siempre se ha aceptado que los grupos pueden nombrar a sus representantes y sustituirlos con toda libertad".

Con todo, Iceta ha insistido en que no "mercadeará" con el "derecho" de los socialistas a sustituir a sus senadores: "He hablado con todo el mundo pero no he negociado con nadie (...) No podemos intercambiar un apoyo por un gesto", ha resuelto.

Sánchez: "Vetan la convivencia"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que los independentistas catalanes están "vetando la convivencia y la concordia en Catalunya" . Para él, "tienen miedo a decir que la independencia no es la solución".

El presidente ha añadido que la solución al problema catalán está en la Constitución, en las vías estatutarias, y ha advertido de que "por mucho cordón sanitario, por mucho veto" que intenten poner los partidos independentistas durante esta legislatura no van a poder con "las ansias" de los pueblos catalán y vasco en pro de la concordia y la convivencia de todos los españoles.



Ciudadanos y el PPC se abstendrán

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha anunciado que su partido se abstendrá en la votación asegurando que nunca han apostado por bloquear nombramientos de este tipo, pero ha añadido que no puede votar a favor porque tampoco "puede apoyar la candidatura de Iceta".

"Quien ha roto la tradición parlamentaria de convertir este tipo de votaciones en un trámite ha sido el partido socialista en el momento en que, ante de ser senador, ya anunció que Miquel Iceta iba a ser presidente del Senado", ha resumido.



Por otro lado, la diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán ha anunciado que su partido se abstendrá en la votación. Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas desde los pasillos de la Cámara: "Somos críticos en cómo el PSC, Iceta y Sánchez han gestionado este tema del senador. No ha habido diálogo con los grupos como lo hay normalmente, nos enteramos por la prensa".

Si Cs hubiera votado a favor, a Iceta le hubiera valido con una abstención de JxCat para que la votación saliera adelante, pero la abstención del partido de Inés Arrimadas hace que la única posibilidad de que sea designado pase por convencer al partido de Carles Puigdemont de que diga 'sí'.