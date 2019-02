Las huelgas estudiantiles por el cambio climático llegan a España y los universitarios del país comienzan a organizarse de cara a la gran marcha global del próximo 15 de marzo. Una fecha cumbre que ha llevado a los universitarios del país a organizar pequeñas concentraciones y actos, con la idea de agitar conciencias hacer que cada vez se sumen cada vez más personas.

El movimiento ha nacido de la mano de la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, que el pasado mes de diciembre dio un discurso histórico en la Cumbre climática de Katowice con el que denunció la inacción política de los líderes mundiales para frenar el cambio climático.

Desde hace varias semanas, la juventud europea se ha acogido a la protesta verde. Bélgica, Holanda, Suecia, Holanda, Alemania y Francia fueron los primeros en acogerse al movimiento Youth For Climate. Aunque en España las protestas están han llegado algo tarde, los universitarios están comenzando a organizarse a nivel local y nacional. Girona se sitúa a la vanguardia de esta lucha verde.

Tanto es así que este mismo viernes se ha llevado a cabo un acto en la ciudad catalana en el que cientos de estudiantes han simulado el entierro de la ley del cambio climático del Gobierno. "Creemos que esta norma no nace debilitada, sino muerta", opina Lucas Barrero, estudiante de Biología y portavoz del movimiento gironés, que está programando concentraciones cada viernes frente a la sede de la Generalitat.

"Reclamamos que se cumplan los acuerdos a los que nos hemos comprometido como país", añade este joven activista, en referencia al tratado climático de la cumbre de París en el que España se inscribió en 2015.

En el caso de Madrid la juventud está comenzando a sumarse a las huelgas. Con la huelga mundial del 15 de marzo en el horizonte, los universitarios de la capital preparan una asamblea el próximo lunes a las 17.00h en el Consejo de la Juventud de Madrid y una sentada frente al Congreso para el 1 de marzo, que, según explica una de sus portavoces, Irene Rubiera, piensan repetir cada viernes. Algo que ya se está dando en el resto de países del continente, donde los jóvenes salen a las calles bajo la iniciativa #FridaysForFuture.

"El discurso tradicional pone el ojo en el futuro de nuestros hijos, pero no es así. Ya no hay vuelta atrás y si seguimos así no va a haber forma de recuperar la tierra", denuncia esta joven estudiante madrileña.

Junto a estos dos actos, en la capital se prepara este viernes la primera asamblea por la justicia climática en el CSO La Ingobernable, donde las nuevas generaciones abordarán las cuestiones organizativas de cara a la protesta global. "Lo ideal es que el movimiento se pueda consolidar y no se quede en el 15 de marzo, sino que vaya más allá", opina Martín Lallana, uno de los organizadores.

Barcelona es el otro bastión del nuevo ecologismo. Este viernes se prepara la primera concentración en la Plaça de Sant Jaume a las 16:00h, con la intención de que se repita cada viernes. Los estudiantes de Barcelona explican a este diario que las movilizaciones no pretenden reclamar medidas concretas. La idea, como ocurre en el resto de ciudades del Estado, es hacer ruido y atraer las miradas de los políticos y medios.

"Tenemos los datos y evidencias científicas como para empezar a luchar contra el calentamiento global", denuncia Guillermo Chirino, estudiante barcelonés de Creación de Contenido Digital que ha decidido salir a las calles para luchar por un escenario político que resuelva la crisis climática.