El acuerdo sobre las relaciones post-brexit entre Bruselas y Londres no afectará a Gibraltar

Ahora que ya se ha materializado el brexit, comienzan las negociaciones que definirán la relación entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021, cuando está previsto que termine el periodo de transición para la salida de los británicos. Sin embargo, el resultado de esas conversaciones no afectará a Gibraltar de manera directa sino que la situación del Peñón fuera de la UE será objeto de una negociación bilateral entre Madrid y Londres, según ha confirmado la Comisión Europea esta mañana.

Esas conversaciones bilaterales entre Madrid y Gibraltar ya han comenzado. Sobre la mesa hay puntos que serán clave para la vida diaria en el Peñón, como el tránsito diario de los más de 12.000 trabajadores que atraviesan cada día la frontera, y el control de vehículos.

El resultado de esas negociaciones no será final. España y Gibraltar no pueden firmar un documento sobre su relación de manera bilateral, ya que los acuerdos internacionales son competencia de la Unión Europea. En cambio, ese posible preacuerdo serviría de base para una negociación directa entre Bruselas y Londres, que sí sería final, si bien el resultado deberá recibir el apoyo de Madrid. "Si hay discusiones sobre cuestiones que toquen a Gibraltar, abriremos una mesa especial sobre esos temas, pero con el visto bueno previo de España", ha asegurado el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, esta mañana en Bruselas.

Si se abrirá o no tal mesa aún está por decidir, ha explicado una alta funcionaria de la Comisión. "Tendremos que evaluar si lo hacemos y aún no hay una mesa sobre este tema". De no haber un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre Gibraltar antes del fin de la transición, prevista para fin de año, se levantaría una 'frontera dura' en el Peñón, similar a la que tiene España con Marruecos.

El propio Barnier ya se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves pasado en Madrid, para discutir sobre las prioridades españolas en la negociación sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE. Tras esa visita, Moncloa emitió un comunicado en el que aseguraba que España "no renunciará al triple blindaje: La relación política, jurídica e incluso geográfica de Gibraltar con la UE pasará por España".

Las negociaciones comienzan en tres semanas

Bruselas y Londres tienen once meses para acordar su relación futura, según el calendario que está sobre la mesa en este momento. El 31 de diciembre acabará el vigente período de transición, durante el cual todo es más o menos igual que antes del brexit: los españoles y el resto de europeos aún pueden viajar al Reino Unido solo con el DNI, y no hay que permiso antes de establecerse para trabajar en las islas británicas, por citar algunos ejemplos.

Habrá que esperar unas tres semanas hasta que Barnier y su equipo se reúnan con sus homólogos británicos. En esas negociaciones la Unión Europea buscará un acuerdo con cero aranceles y cero cuotas para todas las mercancías, según ha explicado Barnier esta mañana.

Parte "indisociable" de ese acuerdo será un entendimiento sobre la pesca, de manera que se mantenga un acceso recíproco entre ambos mercados. Otro de los puntos clave par Barnier será la cuestión de la cooperación de los servicios de seguridad de ambos lados del canal de La Mancha, de manera que se puedan compartir datos de criminales y haya canales automáticos de extradición de acusados.

Precisamente la pesca y la seguridad son los puntos donde más riesgo de ruptura hay entre ambas partes, según ha explicado Barnier, que ha insistido en la necesidad de que el acuerdo resultante sea equilibrado, de manera que "se eviten desventajas competitivas", como ayudas estatales directas que supongan una competencia desleal para las empresas europeas.

La fecha final del periodo de transición aún es final, aunque Boris Johnson ha repetido en varias ocasiones que no quiere posponerlo. Hasta el 1 de julio, ambas partes podrían acordar posponer esa transición, que podría ser de hasta dos años más, según ha propuesto la Unión Europea. De aprobarse una transición más larga, Gibraltar también tendría más tiempo para evitar una frontera dura con España.