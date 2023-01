Otra América es posible: histórica declaración de consenso de la CELAC en Buenos Aires

Los países de América Latina y el caribe concentrados en la CELAC han llevado adelante un encuentro histórico en Buenos Aires en el que han firmado una declaración conjunta con 100 puntos de consenso vinculados a un nuevo proceso de integración en la región. Este pretende "promover la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los pueblos".

El presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, en la séptima cumbre de jefes de Estado, ha sido uno de los protagonistas del evento ya que su triunfo significa un giro en la dinámica de la región.

El documento rubricado por los jefes de Estado hace hincapié en la defensa de los recursos naturales y estratégicos; exige de manera reiterada el levantamiento del bloqueo a Cuba; resalta la importancia de fomento del diálogo con Venezuela y el principio de no intervención e injerencia en las democracias de sus pueblos. Ha habido respaldo explícito al reclamo argentino por Malvinas, divergencias con Luis Lacalle Pou (Uruguay) y tensa situación por Perú, todos ejes del encuentro que mantuvieron los mandatarios a puerta cerrada.



A partir de ahora se abre un nuevo tiempo. El Gobierno argentino y Brasil buscarán potenciar de ahora en adelante el Mercosur, cuya presidencia recaerá sobre ambos países de forma continua, y también reflotar la Unasur, un espacio cuyo primer secretario general fue el expresidente argentino, Néstor Kirchner, y que fue clave en el proceso de integración del que también fue protagonista Lula da Silva.

En el pleno de la CELAC se ha elegido a un nuevo presidente temporalmente en sustitución del argentino Alberto Fernández. El organismo ha pasado a manos de Ralph Gonsalves de las islas de San Vicente y Granadinas.

El documento final

El documento final ha consignado la región como una "zona de paz" y ha destacado su importancia a nivel mundial en materia de seguridad alimentaria y nutricional como principal exportadora neta de alimentos. También se han tratado asuntos como la crisis climática; la estrategia sanitaria; la cooperación en materia ambiental; la ciencia tecnología e innovación; infraestructura para la integración; género; juventudes; migraciones; discapacidad; educación; cultura; cooperación en materia espacial y nuclear; y se han resaltado secciones especiales para describir la situación de Haití, Cuba, Venezuela, Puerto Rico y Malvinas.

Con respecto de Cuba, los presidentes de la región han exigido el cese del bloqueo: "Reiteramos el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que además de ser contrario al derecho internacional, causa graves daños al bienestar del pueblo cubano", han expresado.

En el caso de Venezuela saludaron los acuerdos alcanzados el 26 de noviembre de 2022 en el marco del proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, fomentado por los gobiernos de México y Noruega.

Han asegurado que los Corredores Bioceánicos son proyectos concretos muy relevantes para la región; que hay preocupación por la persistencia de brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral; se han comprometido a trabajar contra la precarización laboral que viven los jóvenes; y han puntualizado el compromiso con una migración segura, ordenada y regular y rechazaron toda forma de racismo, discriminación racial, xenofobia o discursos de odio.

Subrayaron la importancia para que "la educación cuente con financiación adecuada y ocupe un lugar preponderante en la agenda pública de nuestros Estados". Han celebrado la reincorporación de Brasil a la CELAC y han saludado a la Presidencia 'Pro Tempore' entrante de San Vicente y las Granadinas. Por último, reiteraron "el más firme respaldo regional a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas".

Puertas adentro de los plenarios

En los plenos producidos a lo largo de la tarde de este martes, uno a uno los presidentes han intervenido con un tiempo de entre siete y diez minutos. Cada uno con postura y matices ideológicos que han abordado diferentes temas. Uno de los ejes centrales de la discusión ha estado puesto en la situación que transita Perú tras la destitución y detención de su presidente electo, Pedro Castillo. Sobre ese tema varios países han estado de acuerdo en pedir, además del repudio de lo ocurrido, la liberación del presidente peruano. Pero la postura no ha sido unánime.

Por la liberación de Castillo se han pronunciado Gustavo Petro (Colombia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Andrés Manuel López Obrador (México), de forma insistente. Gabriel Boric (Chile) pidió que el repudio a lo que sucede en Nicaragua, pero no pidió por la liberación de Castillo. Otros, como Fernández (Argentina) y Lula da Silva (Brasil) han relajado el tono de la discusión, no han pedido su liberación, pero sí el fin de la violencia y han llamado a la necesidad de convocar unas elecciones.

Fernández ha expresado que a Argentina le preocupa lo que está pasando en Perú, y ha añadido: "La muerte de más de medio centenar de personas no puede pasar desapercibida para nosotros". Ha expresado que la región quiere ayudar al pueblo de Perú para que rápidamente recupere la institucionalidad plena.

Después, en conferencia de prensa, el clima ha vuelto a tensarse en este punto cuando el presidente de Colombia, Petro, ha asegurado que "Castillo perdió los derechos políticos", y se ha preguntado: "¿Cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia, que haya perdido sus funciones constitucionales?".

Lacalle Pou ha mantenido el discurso más disonante. Ha exigido el libre comercio y explicado que uno de los puntos del documento final proclama que la región defiende los derechos humanos y eso "no sucede en muchos países miembro". Después, en la conferencia de prensa posterior, ha sostenido que los discursos dentro del pleno tuvieron un profundo sentido ideológico, y que para él cualquier organismo o espacio no puede estar unido por la ideología . "Son un club de amigos ideológicos", ha fustigado aunque luego haya aclarado que Argentina "no hizo un discurso ideológico hoy", y que ambos países tienen muchas cosas para hacer juntos. Incluso habló de eso durante la cumbre privada con el canciller Cafiero y hasta con el presidente Fernández en una conversación de pasillo.

Para cerrar la sesión, Fernández ha vuelto a tomar la palabra, esta vez, a diferencia del mensaje inicial, no ha sido en público. En esa ocasión ha dicho que "el mundo está necesitando hoy energía y alimentos y América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas". Además, ha mencionado el gas y el litio y dijo que "debemos unir esfuerzos para lograr esa integración energética".

También ha aprovechado la ocasión para responderle en tono conciliador a Lacalle Pou: "Días atrás, escuchando con atención las palabras del querido Luis Lacalle Pou, releía un libro, que a los argentinos les recomiendo que se llama Conocer a Perón y hablaba de la necesidad de que las fuerzas progresistas y populares pudieran unirse, más allá de las diferencias que pudiéramos tener porque teníamos un común denominador que nos obligaba a estar unidos, que es hacer de nuestros pueblos, pueblos prójimos, pueblos que crezcan".

Sobre la situación de Venezuela y otros países que han sido cuestionados durante las semanas anteriores por la oposición, ha aclarado: "No debemos inmiscuirnos en las cuestiones internas de otros países y lo que siempre hacemos, es que cuando existen desacuerdos en esos países, promover el diálogo para que sean los mismos países los que encuentren la solución adecuada".

Además de los videos que enviaron Maduro y López Obrador, también han mandado los suyos los invitados especiales, entre otros, el presidente chino, Xi Jinping y el enviado de Joe Biden (EEUU), Chirs Dodd. Xi ha destacado que la CELAC "ya se ha convertido en una fuerza propulsora indispensable para la cooperación global Sur-Sur y que están dispuestos a seguir solidarizándose con los países de la región y avanzando con manos unidas. Dodd, en tanto, dijo que Biden lamentaba no poder estar, que mandaba su más alta estima, y que Estados Unidos "ha sido y seguirá siendo un socio en los desafíos", y que había que permanecer unidos para renovar las democracias. Además, ha condenado los ataques antidemocráticos en Brasil.

Desde el departamento de Estado han publicado un documento en el que expresaron que enviaban a Dodd por "el compromiso de la Administración Biden-Harris de comprometerse con nuestros vecinos", pero aclarando que "el Gobierno de EE.UU. reafirma el valor de fortalecer la colaboración regional a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA)​, el principal foro multilateral en el Hemisferio Occidental".

Es decir, ha marcado la tensión que existe entre la OEA y otros espacios que están creciendo en la región como la CELAC, en el que no hay participación de Estados Unidos y Canadá. Algunos presidentes como López Obrador creen que es fundamental que esos dos países, en especial Estados Unidos, formen parte de los debates de la región y otros como Lula, les parece clave que haya espacios como la CELAC y la Unasur donde esos países no tienen intervención.

La Copa del Mundo

El Mundial también han sido parte del menú entre los líderes de la región. Todos, lo primero que hicieron al ver a Fernández ha sido felicitarle por el triunfode Argentina y por ganar la tercera copa mundial. Luis Arce (Bolivia) le ha regalado un ekeko de la abundancia que en una de sus manos tenía una mini Copa del Mundo y en la otra un mate y en su pequeño cuerpito billetes de mil pesos intervenidos con la cara de Messi.

Otro que no ha desperdiciado la oportunidad de mencionarlo ha sido Lula en la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada este lunes, aunque ha aclarado "que la próxima tiene que ser de ellos", y hasta Xi Jinping que en el video que envió grabado ha expresado que le "gustaría felicitar a la selección nacional de Argentina, Presidencia Pro Tempore de la CELAC, por haber ganado la Copa Mundial de la FIFA de Catar".

Fernández les ha respondido con agradecimientos, pero que "no ha sido el gobierno argentino quien ha ganado la Copa del Mundo, ha sido un magnífico equipo de fútbol que es una gran enseñanza para toda la gente porque estuvo dirigido por un hombre joven que nunca había sido técnico de ningún equipo y tuvieron un líder que se llamó Lionel Messi que como bien decía ayer mi querido Lula, todos queríamos que Messi gane porque Messi lo merecía".