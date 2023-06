Amnistía Internacional califica como crimen de guerra la represión de los talibanes contra la población

Los talibanes han cometido un crimen de guerra de castigo colectivo contra la población civil de la provincia afgana de Panjshir. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público este jueves.



El informe, titulado Your sons are in the mountains: the collective punishment of civilians in Panjshir by the taliban, documenta graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, y detención y reclusión en masa.

Miles de personas se están viendo arrastradas por la continuada opresión talibán, que busca intimidar y castigar

Después de que los talibanes se hicieran con el control de Afganistán en agosto de 2021, los miembros de las fuerzas de seguridad del antiguo Gobierno afgano huyeron a Panjshir con equipo y armas, pasando a integrar el Frente de Resistencia Nacional. A modo de respuesta, los talibanes han tomado represalias contra los combatientes capturados.

En concreto, han atacado a la población civil de Panjshir para obligarla a someterse y cumplir sus órdenes. "En Panjshir, la cruel táctica talibán de atacar a civiles por sospecharse su afiliación al Frente de Resistencia Nacional está causando un sufrimiento y un miedo generalizados", ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Tal y como apunta Callamard, la lista de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por los talibanes en Panjshir es "muy larga". Una relación atrocidades, la que detalla Amnistía, que sobrecoge de sólo leerla: ejecuciones extrajudiciales, tortura, toma de rehenes, detención ilegítima e incendio de casas civiles.

"Cada acto individual es abominable, y esta conducta en conjunto constituye castigo colectivo: un crimen de guerra en sí mismo. Miles de personas se están viendo arrastradas por la continuada opresión talibán, que tiene la clara intención de intimidar y castigar. Los ataques deliberados de los talibanes contra civiles deben cesar de inmediato", denuncia Callamard.