Amnistía Internacional denuncia presuntos crímenes de guerra en Kiev

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este viernes los presuntos crímenes de guerra perpetrados por el Gobierno de Putin en la periferia de la capital ucraniana. La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha presentado en Kiev el informe de una investigación que detalla los hallazgos realizados en esa zona, el cual se condena el "uso ilegítimo de la fuerza" por los ataques contra civiles y exige que los agresores rindan cuentas ante la Justicia.

El documento He's Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast ("Él no volverá: Crímenes de guerra en las áreas del noroeste de la provincia de Kiev") se compone de entrevistas a personas ucranianas y un análisis de pruebas recabadas sobre el terreno. Además, documenta ataques aéreos, considerados ilegítimos, cometidos en Borodyanka, así como ejecuciones extrajudiciales varias localidades, como Adriivka, Vorzel o Bucha.

"Seamos claros, las ejecuciones extrajudiciales cometidas en un conflicto armado internacional son un crimen de guerra; los ataques aéreos indiscriminados llevados a cabo con intenciones dolosas son también crímenes de guerra", ha afirmado Callamard durante la rueda de prensa que recoge la Agencia Efe. La secretaria general también ha recordado que la invasión del Kremlin también ha supuesto ataques desproporcionados y abusos contra civiles, algunos alojados en refugios.

Pruebas de ataques ilegítimos

Al menos 40 personas murieron tras la devastación de todo un barrio en Borodyanka, dejando a miles de personas sin hogar, según documenta el informe. En Bucha y otros pueblos al noroeste de Kiev se han registrado 22 homicidios, los cuales podrían ser mayoritariamente ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional entrevistó a civiles de estas localidades y visitó los lugares donde se llevaron a cabo los supuestos crímenes.

La investigación relata que a finales de febrero el Ejército de Putin ocupó Bucha, a unos 30 kilómetros de Kiev, y entre el 4 y el 19 de marzo, se pudieron realizar cinco ejecuciones extrajudiciales. Además, entre el 1 y el 2 de marzo se llevaron a cabo varios ataques aéreos sobre Borodyanka, a 60 kilómetros de la capital, alcanzando ocho edificios de apartamentos en los que vivían más de 600 familias.