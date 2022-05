Amnistía Internacional pide a la ONU embargar las armas para acabar con la violencia sexual en Sudán del Sur

La violencia sexual continúa asolando a Sudán del Sur dos años después de la guerra civil, que tuvo lugar entre 2013 y 2020. Así lo recoge Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este miércoles, el cual relaciona la proliferación de estos crímenes con el conflicto armado del territorio. La organización concluye que el Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar el embargo de armas al país.

Entre los violadores se encuentran soldados gubernamentales, un miembro del Servicio de Seguridad Nacional, grupos rebeldes como el SPLM-IO o el NAS, hombres armados, desarmados e incluso adolescentes, según recoge el informe If you don’t cooperate, I’ll gun you down: conflict-related sexual violence and impunity in South Sudan. AI documenta más de una docena de casos y denuncia la inacción del Estado para proteger a las supervivientes e investigar la violencia.

Tres supervivientes confiesan haber sufrido trabajos forzados o esclavitud sexual

Tres de las personas entrevistadas afirmaron haber sido secuestradas y obligadas a realizar trabajos forzados o esclavizadas sexualmente entre dos y cuatro años. Angelina (pseudónimo) explicó a AI que unos soldados gubernamentales la obligaron a salir de su casa una noche de febrero de 2022. Al salir, la violaron. "Cuando terminó el primero, empezó el segundo. Cuando acabó el segundo, volvió el primero", recoge la organización en un comunicado.

El Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI) publicó en 2021 un documento que registraba 120 víctimas de violaciones por parte de grupos armados y soldados durante 2018. Entre ellas, mujeres embarazadas y madres lactantes, así como niñas de hasta cuatro años de edad. El USCRI denunció entonces que la Misión de la ONU en Sudán del Sur está fallando a las víctimas de violencia sexual.

El nuevo estudio de Amnistía Internacional revela que todavía no se ha erradicado la violencia sexual en el país y que las armas de fuego pueden facilitarla. El Consejo de Seguridad renovó el embargo de armas el 28 de mayo de 2021, impuesto por primera vez en 2018. El organismo también pensó un plan de acción para abordar este tipo de violencia, pero no se han implementado todos los apartados, según AI.

Violaciones a punta de pistola

Nueve de las víctimas entrevistadas confesaron que los violadores lo hicieron a punta de pistola, amenazando con matarlas a ellas o a sus familiares. Gloria (pseudónimo) sufrió esta violencia en 2016, cuando se encontró con cinco hombres armados. "El soldado me dijo […] elige […] si tengo una relación sexual contigo o te mato a ti y a todos tus hijos", explicó a la organización. Otra superviviente afirmó que en 2019 siete soldados gubernamentales dispararon a su marido después de haberlo obligado a ver cómo la violaban.

Defensores de los derechos humanos en Sudán del Sur apoyan la renovación del embargo como medida para reducir las violaciones y los homicidios de civiles. La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, también mostró su preocupación el pasado 29 de marzo ante la violencia sexual derivada del conflicto en el país.

"Las autoridades sursudanesas deben abordar urgentemente estos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Su respuesta debe basarse en las necesidades médicas, psicológicas y socioeconómicas de las personas sobrevivientes. También debe abordar las causas fundamentales de la violencia e incluir a las personas sobrevivientes en la toma de decisiones sobre los asuntos que las afectan", sentencia Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.