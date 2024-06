El asedio israelí sobre Gaza no cesa y el calor y la basura se suman al caos de la situación humanitaria de los palestinos

Con más de 37.500 víctimas mortales y más de la mitad de la población gazatí desplazada de su hogar, se le une a esta guerra el problema de las altas temperaturas. El hambre, el bloqueo para recibir ayuda humanitaria y las malas condiciones de salubridad parecen ser acompañadas ahora del calor que se vive en el territorio palestino.

Las masas de basura acumuladas en las destruidas calles de las ciudades y el calor extremo provocan una situación de insalubridad, asunto del que avisó hace ya dos meses UNRWA.

La contaminación que supone la exposición de cantidades de plástico al sol y a los más de 40 grados de temperatura que se dan en Gaza, crean un escenario de propagación de enfermedades que empeora la situación humanitaria.

Pilas de basura en las calles de Deir al-Balah el pasado jueves 20 de junio. — Abed Rahim Khatib. / Europa Press.

Se habla de una guerra que comenzó el 7 de octubre contra Israel, pero el verdadero genocidio lo está sufriendo la población palestina desde hace ya más de 50 años. Se trata de una masacre que ha ido germinando poco a poco y al que el panorama internacional ha dado la espalda hasta el posicionamiento de potencias como Estados Unidos o parte de los miembros de la Unión Europea.

La ONU ha exigido en reiteradas ocasiones al gobierno israelí que cese la violencia contra el pueblo Palestino y la invasión finalice

Estos 56 años de ocupación israelí vienen acompañados de múltiples resoluciones por parte de la ONU, pidiendo el cese de la violencia contra Palestina y exigiendo un acuerdo que restaurase la paz, repartiendo el territorio y acabando con la invasión a la ciudadanía palestina.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaba este viernes el "caos total" que se está viviendo en la franja. Además, los saqueos a camiones de ayuda humanitaria se incluyen ahora a la larga lista de impedimentos para poder abastecer a la población con alimento, agua y medicación.

Guterres lamentaba que "Israel ni siquiera permite a la llamada policía azul (policía palestina) escoltar a nuestros convoyes por ser una policía local vinculada a la administración (de Hamás), así que la anarquía es total. Tenemos grandes dificultades para distribuir dentro en Gaza".

Las "pausas tácticas" por parte de Israel en lugares como el corredor de Kerem Shalom son insuficientes cuando no se permite que la policía palestina ofrezca seguridad en los caminos para que la ayuda pueda ser llevada a los civiles. Dichas pausas fueron tachadas de "inaceptables" por Benjamín Netanyahu, ya que no consideraba oportuno durar once horas con una tregua en esa zona para la distribución de ayuda.

El ministerio local de Sanidad y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunciaron dos ataques israelíes ayer en el área de Al Mawasi, donde al menos murieron 25 palestinos más y hubo 50 heridos. Según el comunicado del Comité, su oficina que se encuentra rodeada de cientos de civiles desplazados que viven en tiendas de campaña, ha sido dañada por bombardeos cercanos en Gaza. Denuncian que los riesgos de atacar a centros humanitarios afectan principalmente a la vida de civiles y trabajadores humanitarios.

Los ataques sobre la población civil no cesan desde el inicio de la invasión y las víctimas incluyen a mujeres y niños

En el norte de la ciudad de Gaza también se denunciaron hoy disparos de tanques israelíes contra diversos barrios, produciendo múltiples heridos, incluidos niños y mujeres.

Al menos 101 gazatíes murieron en la guerra en la Franja de Gaza en las úlimas 24 horas, mientras que otros 169 resultaron heridos, según el ministerio de Sanidad local, dependientes de Hamás. "La ocupación 'israelí' cometió tres masacres contra familias en la Franja de Gaza, causando 101 muertos y 169 heridos atendidos en los hospitales en las últimas 24 horas", declaraba el ministerio.

La intensificación este sábado de los combates contra los milicianos de Hamás en el centro de Gaza y "operaciones selectivas" en el sur de Rafah consiguen que la cifra de muertos aumente por días. Las justificaciones de Israel continúan siendo acabar con el operativo de Hamás, pero dicha excusa está acabando con una población que busca recuperar su territorio y necesita ayuda suficiente que dignifique su figura como seres humanos, tan iguales como la de los israelíes.

Hamás disminuye, pero los ataques no cesan

La autoridad de Hamás disminuye por momentos desde el ataque del 7 de octubre, pero la angustia aumenta en Gaza con los ataques que Netanyahu se niega a paralizar. Aunque Estados Unidos frenara el pasado mes de mayo alguno de los envíos de bombas por el temor a que fueran usadas en áreas densamente pobladas, el primer ministro israelí se niega a parar la ofensiva y declaraba a lo largo de esta semana que con las herramientas necesarias terminarán "el trabajo mucho más rápido".

Se cumplen hoy 260 días desde el inicio de la guerra, que según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, deja una cifra de 37.551 palestinos muertos, otros 85.911 heridos y prácticamente una población entera desplazada de su tierra para buscar suministros y algo de paz dentro del caos producido.