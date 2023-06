Austria evitó un posible atentado yihadista contra el desfile del Orgullo en Viena

El Ministerio del Interior de Austria informó este domingo de que evitó un posible atentado yihadista en el desfile del Orgullo LGTBI que se celebró el sábado en Viena y al que asistieron más de 300.000 personas.

Tres jóvenes de nacionalidad austríaca, de 14, 17 y 20 años, fueron detenidos antes del inicio de la manifestación por la sospecha de que planeaban un atentado "con cuchillos o con un vehículo a motor" contra los asistentes a la marcha reivindicativa por los derechos LGBTI.

"En ningún momento hubo un peligro específico para los participantes en la marcha", sostuvo en una rueda de prensa Omar Haijawi-Pirchner, jefe de la Dirección de Protección del Estado y Servicios de Inteligencia del Ministerio.

Las fuerzas antiterroristas tuvieron conocimiento previo de los supuestos planes de los sospechosos, que habían sido radicalizados en internet y mostraban simpatías por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Una vez se supo de esos planes, los detenidos, de origen bosnio y checheno, fueron mantenidos bajo "vigilancia constante", arrestados antes de la marcha y sus domicilios sometidos a un registro que aportó diversas pruebas, incluidas armas blancas, como un sable, según Haijawi-Pirchner.

Además, las autoridades austríacas tienen indicios de que podrían haber comprado también otras armas en el extranjero.

La Policía decidió actuar ya que los tres habían emprendido acciones preparatorias para un atentado en Viena, "posiblemente contra el desfile del Orgullo".

Uno de los sospechosos ya era conocido por la Policía en relación con actividades terroristas previas. Las detenciones se produjeron por orden de la Fiscalía de la ciudad de Sankt Pölten y los tres sospechosos se encuentran en un centro carcelario de esa localidad, situada a unos 65 kilómetros de Viena.

Los organizadores del desfile no fueron informados de lo ocurrido para no causar pánico y dado que no había otros peligros una vez que se detuvo a los sospechosos, según Haijawi-Pirchner.