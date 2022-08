Biden descarta que China vaya "más allá" de los ejercicios militares en torno a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este lunes estar "preocupado" por el despliegue armamentístico que China ha hecho con sus maniobras alrededor de Taiwán, aunque señaló también que no cree que vayan a más.



"No estoy alarmado, pero me preocupa que se estén moviendo tanto como lo hacen. Aunque no creo que vayan a hacer más de lo que están haciendo", dijo Biden a los periodistas en la base de Dover (Delaware) al ser preguntado por la situación antes de partir de viaje a Kentucky.

China prolongó sus maniobras militares un día más de lo previsto en Taiwán

Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó estas maniobras de "provocativas e irresponsables" y dijo que "aumentan el riesgo de que haya un error de cálculo".



"Sabíamos que los chinos iban a reaccionar de esta manera. Nos vamos a comunicar de cerca con nuestros aliados y socios y nos vamos a comunicar directamente con ellos", aseguró la funcionaria, quien insistió en que Estados Unidos está "preparado para lo que Pekín" decida hacer.

Pekín añade un día más de maniobras militares

China prolongó este lunes un día más de lo previsto sus maniobras militares en torno a Taiwán con ejercicios centrados en operaciones anti-submarinos y ataques aéreos con embarcaciones como blanco, mientras la isla también se prepara para probar esta semana su preparación defensiva.



Las maniobras chinas comenzaron el pasado jueves en respuesta a la visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, e inicialmente debían concluir el domingo, pero a primera hora de este lunes el Ejército Popular de Liberación (EPL) anunció su extensión.

Las autoridades no especificaron la ubicación de estas maniobras adicionales ni si mantienen en vigor las seis zonas en las que las llevó a cabo estos últimos días y el cierre del espacio aéreo y marítimo de esas áreas, una de ellas situada a apenas 20 kilómetros de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de la isla.