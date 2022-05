Bolivia sospecha que las armas que envió Macri se usaron para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales

El Ministerio de Defensa de Bolivia está encarando una investigación para saber qué uso le dieron a las, al menos, 40.000 balas de goma que el Estado Plurinacional de Bolivia recibió irregularmente por parte del Gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Así lo confirmó el titular de esa cartera, Edmundo Novillo, a Página 12 durante su visita a Buenos Aires. El ministro del Gobierno de Luis Arce, además, sostuvo que con probabilidad esos cartuchos se habían usado en las masacres de Sacaba y Senkata.

La línea sobre la colaboración argentina con el golpe de Estado en Bolivia se conoció en julio de 2021 tras el hallazgo de una nota de agradecimiento que envió el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara a la Embajada argentina en La Paz. Ese día de madrugada había llegado al país un Hércules argentino con gendarmes que llevaban sus armas reglamentarias. Pero, en el vuelo, transportaron también cartuchos de goma que se repartieron entre la FAB y la Policía boliviana.

"Parte del armamento ha sido requisado por la Policía y está en el depósito. El armamento que ha ido a la FAB lo están distribuyendo. No hay certeza de la ubicación exacta donde se encuentra", explicó Novillo a este diario. Hasta ahora, se sabe que de las 70.000 balas utilizadas por los antidisturbios, la FAB recibió 40.000 y la Policía de Bolivia 26.900 –que fueron halladas el año pasado en unos almacenes cerca de la capital–.

Una de las preguntas que guía la investigación en Bolivia es si las balas que llegaron desde Argentina pudieron haberse usado en las masacres que tuvieron lugar días después de la llegada del material represivo. "En todo ese evento trágico hubo muchos muertos. Si los muertos fueron por armamento de los efectivos que estaban en tierra o en aire, eso la investigación lo va a determinar porque fue un ataque casi simultáneo", dice Novillo sobre la responsabilidad de la FAB, que recibió los pertrechos enviados por la gestión Cambiemos.

"Que ha participado sí. Hay vídeos que muestran helicópteros de la FAB −y que están en la base de la FAB y que son de uso del Ejército− se desplazaron hacia Sacaba. En cuanto a las municiones si fueron esas o no, las que se hayan utilizado, está en investigación pero es muy probable que sean las mismas", afirma.

Entrevista a Novillo, jefe del Ministerio de Defensa boliviano

¿Por qué cree que el Gobierno de Macri colaboró con el golpe, teniendo en cuenta que era un gobierno que se estaba yendo?



"La derecha boliviana necesitaba consolidar el golpe y pidió apoyo a Gobiernos que tienen su misma visión", dice Novillo

Hay dos visiones hegemónicas en América Latina desde hace muchos años: Gobiernos proimperialistas y Gobiernos antiimperialistas. Si no son antiimperialistas, por lo menos, no están sometidos a las decisiones del imperialismo. Lo que pasara en Bolivia, para la derecha internacional, sucedía como efecto para toda Latinoamérica. La derecha boliviana necesitaba consolidar el golpe y pidió apoyo a Gobiernos que tienen su misma visión y su misma línea. Y, además, en el plano internacional tienen la misma actitud y la misma forma de actuar en el ámbito de su relación con Estados Unidos. Lo que hicieron fue pedir esta cooperación. Lo cierto es que hemos visto que no solo ha sido Argentina, también lo hizo Ecuador. Lo que no está descartado es que también otros países hayan participado.

Están también los vuelos a Brasil del avión presidencial...

En la misma época del golpe tenemos la información de que hubieron muchos vuelos desde Bolivia hacia Brasil. Esto ha tenido que tener algún objetivo.

¿Pudieron detectar cuál era el interlocutor argentino con la FAB?

No, pero seguramente haya avances.

¿Cuál es la situación de los efectivos que participaron de las represiones?

Se encuentran bajo detención preventiva y algunos están prófugos.

¿De cuánta gente estamos hablando?

Tenemos 18 efectivos que están en detención preventiva.

¿Por las masacres?

Por las masacres y por el golpe. Lo que sucede es que el mando que da el golpe ya no es el mando que realiza las masacres. El mando que da el golpe ki encabeza (Williams) Kaliman y el mando que realiza las masacres bajo órdenes de (Carlos) Orellana. Por fuentes extraoficiales sabemos que Orellana está en Colombia. Kaliman aparentemente se encuentra en Estados Unidos.

¿Habló con la tropa para saber por qué se sumaba al golpe?



La tropa participó muy poco. Muchos consideran que lo hicieron porque hubo órdenes superiores. Otros consideran que el mando fue inducido a un error por la clase política de ese momento, porque emitieron un decreto supremo en el que se autorizaba a las Fuerzas Armadas (FFAA) el uso de la fuerza.

Recuerda a la Obediencia Debida...

En la ley no es causa de justificación. Muchos hasta se arrepienten de haber participado en estos hechos.

¿Los organismos de inteligencia no habían detectado el levantamiento?

Es una de las preguntas que me hago. Yo no fui parte de ese Gobierno porque era militante de base. Yo tuve información después de los hechos que tres semanas antes ya desarmaron la Casa Militar y la Guardia Presidencial de los Colorados de Bolivia. Tres semanas ya estaba fuera el armamento que dejó sin protección al Gobierno boliviano. Siempre me pregunto si de esto no estaban al corriente el ministro o parte del gabinete del ministro para actuar en ese momento.

¿Están controladas las Fuerzas Armadas?

El pueblo marca la conducta de las Fuerzas Armadas. Si hay estabilidad política y social, las FFAA están obligadas a alinearse porque hay un contexto internacional en el que las democracias están favorecidas. Nosotros estamos trabajando con las nuestras una visión diferente, de aportar y contribuir al desarrollo del país a partir de lo que es la seguridad y defensa.