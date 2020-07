Designado la semana pasada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para dirigir el Ministerio de Educación, el economista Carlos Alberto Decotelli, ha dejado el cargo este martes tras un escándalo relacionado con la falsificación de su currículum académico.

Decotelli fue nombrado por el líder ultraderechista por ser un profesional de perfil técnico, tratando de borrar la imagen que dejó su antecesor, Abraham Weintraub, cuestionado por declaraciones polémicas, por su perfil de agitador y por haber defendido el cierre del Congreso y de la Corte Suprema.

Bolsonaro destacó en sus redes sociales que el economista tenía en su currículum una maestría en la Fundación Getulio Vargas (FGV), un doctorado de la Universidad de Rosario (Argentina) y un postdoctorado en la universidad de Wuppertal (Alemania).

La universidad de rosarina

La universidad rosarina informó de que Decotelli cursó estudios de doctorado en ese centro, pero que su tesis final no fue aprobada, y la alemana explicó que el economista cursó algunas materias en Wuppertal, pero aclaró que no se trataba de estudios de postgrado y que no había obtenido título alguno de esa institución.

El propio Ministerio de Educación confirmó la renuncia de quien ha sido el tercer titular de ese despacho

Para más males, la Fundación Getulio Vargas, reconocido centro de estudios económicos y políticos de Brasil, informó de que abrió una investigación sobre la tesis de maestría presentada por Decotelli, aprobada en su momento, pero sobre la que han surgido sospechas de plagio.

Investigado por corrupción

Tampoco le ayudó el hecho de estar investigado por corrupción por una licitación por 3.000 millones de reales (unos 500 millones de euros) para la compra de ordenadores para las escuelas brasileñas cuando era el titular, en 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Educativo, organismo vinculado al Ministerio de Educación.

El Gobierno decidió chequear toda la información que aparece en el currículum de Decotelli

Frente a esas denuncias, el Gobierno decidió chequear toda la información que aparece en el currículum de Decotelli y suspendió la ceremonia en la que asumiría oficialmente el cargo, prevista precisamente para este mismo martes y ahora cancelada definitivamente tras su renuncia.

También es investigado por supuestos delitos de racismo, debido a unas expresiones despectivas sobre ciudadanos chinos publicadas en su perfil de Twitter, en el que también insinuó que la pandemia de la covid-19 sería parte de presuntos planes de la potencia asiática para "dominar el mundo".