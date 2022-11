Bruselas pide que las medidas de apoyo por la crisis energética se limiten "solo a los más vulnerables"

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha señalado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo que "alrededor del 70% de las medidas adoptadas por los Estados miembros hasta la fecha no son específicas, lo que significa que benefician a todos, o a una parte muy grande de la población, y no sólo a los más vulnerables".

Por ello, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han defendido garantizar que las medias nacionales para paliar la subida de precios derivada de la crisis energética sean fiscalmente asequibles, que preserven las señales de precios y que acoten sus medidas fiscales a los más vulnerables.

No obstante, Gentiloni ha reconocido que "la focalización no siempre es fácil, ni política ni técnicamente". Aun así, ha matizado que el dato "supone un avance comparado con hace un par de meses, cuando alrededor del 80% de las medidas no eran específicas".

El plan alemán que desata recelos

Las declaraciones del mandatario europeo llegan semanas después del plan anunciado por Alemania para destinar 200.000 millones de euros a reducir la factura de la energía del consumidor final, el cual despertó el recelo de varios socios.

"El sentimiento económico se ha deteriorado desde el verano y los datos de las encuestas apuntan a una contracción de la actividad económica este invierno", ha detallado Gentiloni, mientras que "el principal punto positivo sigue siendo la situación del mercado laboral".

En cuanto a las previsiones económicas, en las que la Comisión Europea entrará en detalles el viernes, Gentiloni ha avanzado que "muchos indicadores muestran que una contracción de la economía es probable" y ha animado a "trabajar para evitar que esa contracción de los meses de invierno se convierta en un prolongado periodo de recesión".

Para lograrlo, ha abogado por trabajar juntos para mejorar los resultados en este frente, sobre todo porque es esperable que los precios de la energía sigan siendo altos durante algún tiempo. Todo ello en un momento en que la inflación en la zona del euro ha subido al 10,7%, impulsada principalmente por los altos precios de la energía.