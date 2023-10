Una candidata de Milei propone una ley para que "los hombres puedan renunciar a la paternidad"

Lilia Lemoine, cosplayer, maquilladora y asesora de Javier Milei, ya no solo se dedica a dar clases sobre cómo ser un troll e insultar en redes sociales a dirigentes de la oposición, sino que ahora pretende convertirse en diputada nacional de la coalición política La Libertad Avanza y avanzar con proyectos tales como "la renuncia a la paternidad", algo que parece cumplirse de facto: pese a la ley vigente, una de cada dos mujeres madres separadas no percibe cuota alimentaria, ni el progenitor de sus hijos e hijas cubre otros gastos, según un informe de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

Fue la propia Lemoine quien adelantó que ésta sería su primera iniciativa en caso de llegar a una banca en la Cámara Baja, y lo argumentó con una explicación aún más insólita: "No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", dijo.

Y reforzó su idea reproduciendo casos incomprobables, como que una mujer pincha un preservativo previo a una relación sexual para lograr un embarazo. "¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: 'Sí, sí, acabá dentro que tomo la píldora' o le pinchan un condón?", afirmó. Eso sí, no dudó en arremeter contra las mujeres, al criticar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, diciendo que el aborto es un "privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres".

"Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan del tipo en el medio de la calentura", dijo Lemoine, sin atenuar ninguna de sus palabras. ¿Su fuente de datos? Su abuela. "Ella era enfermera y me contó", dijo.

"La mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre"

Bajo este argumento anunció que presentará en el Congreso "un proyecto de renuncia de la paternidad". "La mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", explicó la candidata libertaria.

Ante el cuestionamiento de los periodistas sobre la poca factibilidad de llevar a la práctica este proyecto, considerando que la prevención de un embarazo también exige el cuidado por parte de los hombres, Lemoine replicó: "Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces, hace la denuncia y toma la píldora del día después". "Es muy difícil de probar lo que estás diciendo", respondió un periodista. "No, no, es muy simple", rebatió la ultraderechista.