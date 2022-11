Cientos de manifestantes protestan contra el Gobierno en varias ciudades de China por su política 'covid zero'

Cientos de manifestantes protestan en China contra la política de covid zero implementada por Xi Jinping en el país y el Partido Comunista después de que diez personas muriesen en el incendio de una zona confinada, donde algunos aseguran que los efectivos de emergencias no pudieron acceder a tiempo por las restricciones sanitarias.



Aunque las autoridades chinas se han apresurado a negarlo, se han registrado protestas durante el sábado y la madrugada del domingo. En Shanghái, cientos de estudiantes universitarios han encendido velas para llorar a los fallecidos y han levantado hojas de papel en blanco, un símbolo usual en las protestas contra la censura.



Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran como algunos habitantes están desafiando la estricta política contra el coronavirus, unos movimientos que algunos testigos entrevistados por CNN califican de "sin precedentes".



La cadena estadounidense recoge que en las imágenes se puede escuchar a grupos de estudiantes coreando consignas como "¡Renuncia, Xi Jinping! ¡Retírate, Partido Comunista!". "¡No quiero la prueba de covid, quiero libertad!" y "¡no quiero dictadura, quiero democracia!", han añadido.



En otros vídeos, grupos de personas cantan el himno nacional chino y The Internationale, del movimiento socialista, al tiempo que portan pancartas en protesta por las estrictas medidas de Pekin.



En la capital también se han registrado protestas en las que, según ha trasladado un testigo a CNN, los agentes de seguridad han tratado de tapar las pancartas haciendo uso de chaquetas y tapando los eslóganes con pintura negra.



También en la ciudad oriental de Nanjing se han concentrado decenas de estudiantes de la Universidad de Comunicación para conmemorar a los fallecidos sosteniendo hojas en blanco. En los vídeos, traduce la cadena norteamericana, un funcionario amenaza: "Pagarán por lo que han hecho hoy".



En paralelo, el número de contagios por coronavirus registra cifras récord en el país con más de 40.000 personas contagiadas.