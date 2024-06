Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México, según datos oficiales

La oficialista Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras obtener entre un 58,3% y un 60,7% de los votos en las elecciones de este domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), ante un rango de entre el 26,6% y el 28,6% de su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum mostró su agradecimiento este lunes pues se "convertirá en la primera mujer presidenta de México", a la vez que proyectó un resultado que le permite contar con la mayoría necesaria para reformar la Constitución en el Congreso.

"Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la república, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras", expresó en un mensaje en Ciudad de México.

En tanto, el candidato del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, habrían obtenido entre el 9,9 % y el 10,8 % de los sufragios, según detalló la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un mensaje en cadena nacional.



El conteo rápido del INE es el primer escrutinio formal del organismo autónomo, que se basa "en una muestra estadística representativa" de 5.651 centros de votación con un nivel de confianza de "al menos 95%", lo que permite "una proyección robusta" de quién ganará.

Sheinbaum, exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023), basó su campaña en prometer continuidad a los proyectos de López Obrador, mientras que la alianza opositora de Gálvez la acusó de representar el "autoritarismo".

Entre las reformas constitucionales que propuso López Obrador está la militarización de la Guardia Nacional, una modificación del sistema electoral y elegir por voto popular a jueces y miembros de la Suprema Corte.

Pero la aspirante sostuvo que concibe "un México plural, diverso y democrático" en el que "el disenso forma parte de la democracia". "Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingo", afirmó.

También prometió "garantizar las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización". "Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual", afirmó.

Además, se comprometió a tener un gobierno "honesto, sin influyentismo, sin corrupción, ni impunidad, será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal, y de autonomía del Banco de México".

De esta forma, se convertirá el 1 de octubre en la sucesora del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Por primera vez en 200 años de la República, habrá una mujer presidenta y será transformadora. Gracias a todas y todos los mexicanos. Hoy demostramos con nuestro voto que somos un pueblo democrático. Les invito a seguir la transmisión.#EnVivo https://t.co/kjKUkFOQnf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024

Antes de los resultados del INE, la candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recibió las felicitaciones de los mandatarios de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Honduras, Xiomara Castro, y de Colombia, Gustavo Petro.

Decenas de miles de simpatizantes se congregaron en el Zócalo de Ciudad de México, la mayor plaza pública del país, para festejar el triunfo de Sheinbaum, quien primero ofrecería un mensaje en un hotel del centro histórico.

El INE calculó una participación de entre el 60% y el 61,5% en las elecciones de este domingo

Sheinbaum, una científica de 61 años que también fue secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal (2000-2006) cuando López Obrador fue jefe de Gobierno de la capital, lideró las encuestas de principio a fin con la promesa de seguir con la "transformación" del país que encabeza el actual mandatario.

El INE calculó una participación de entre el 60% y el 61,5% en las elecciones de este domingo, las más grandes en la historia del país, con más de 98 millones de personas que estaban llamadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 500 diputados y los 128 senadores.