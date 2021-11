Continúan las dudas sobre el estado de la tenista Shuai Peng a pesar de la llamada del COI

La Asociación Femenina de Tenis (WTA), sigue dudando del bienestar de la tenista Shuai Peng, a pesar de que el Comité Olímpico Internacional (COI) haya mantenido una llamada con ella y asegure que se encuentra "bien". Desde la WTA sospechan que la tenista no pueda expresarse con libertad y esté siendo coaccionada, según informa EFE.



Peng, que había desaparecido del radar tras denunciar una violación por parte de un alto cargo chino, volvió a mostrarse al ojo público durante el fin de semana para asegurar que se encontraba bien con fotos en redes sociales. En las últimas horas ha aparecido en una llamada con el presidente del COI Thomas Bach, aunque la WTA ha respondido que este vídeo "no alivia las preocupaciones por su bienestar y por su capacidad para comunicarse sin censura y coerciones". La asociación de tenis no se fía de las imágenes que han ido apareciendo en redes sociales desde la desaparición de Shuai Peng, ya que consideran que el vídeo no cambia su petición de que "se realice una investigación completa, justa y transparente sobre sus acusaciones de abuso sexual".

Por su parte, el Gobierno chino da por zanjado el tema con esta aparición de la tenista. Los medios afines consideran "suficiente" que la deportista apareciese en vídeo declarando que estaba "bien", por lo que dan por resuelto el asunto de un caso que solo han cubierto en redes como Twitter, vetada para el público chino.



Yaqiu Wang, activista de Humans Right Watch, acusa al COI de ser "cómplice de la maquinaria de propaganda"

Los medios pro Gobierno han estado compartiendo por Twitter imágenes de la tenista tras su desaparición, aunque solo en la señal internacional. Dentro del país, no se habla del caso y los medios internacionales ven como sus pantallas van a negro cuando se menciona a Shuai Peng. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se sigue insistiendo en que el caso Peng "no es un asunto diplomático" aunque diversos grupos internacionales por los derechos humanos ya han manifestado su rechazo a las imágenes difundidas por considerarlas "bajo coerción". Además, acusan al COI de ser "cómplice de la maquinaria de propaganda y de un caso de coerción y de desaparición forzada por parte del Gobierno chino", según ha tuiteado Yaqiu Wang, activista de Humans Right Watch.



Esta polémica ha estallado a pocos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y muchos países como Estados Unidos se plantean el boicot. Desde China consideran que todo se trata de una "campaña de difamación" y que el boicot iría "en contra del espíritu olímpico".