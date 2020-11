covid-19 Helsinki prohíbe los eventos públicos y cierra centros culturales y deportivos

Pese a la gravedad de la situación en esta región, Sanna Marin, la primera ministra finlandesa, afirmó esta semana que todavía no se dan las condiciones necesarias para declarar el estado de emergencia como hizo en primavera, aunque no lo descarta si no desciende el ritmo de contagios.