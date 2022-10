El delegado del Frente Polisario en España: "La decisión de Sánchez no va a afectar a la solidez jurídica de la causa saharaui"

El Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos desde hace más de 40 años, invasión que llevó a huir a los saharuis y refugiarse en campamentos instalados en Argelia. Hace apenas un año, el presidente Pedro Sánchez, rompió la neutralidad activa de España y aceptó la tesis que exige Marruecos: que los saharuis se conviertan en una autonomía de su reino.

El Sáhara fue español hasta 1978. La responsabilidad histórica en esas tierras lleva a que todo movimiento de sus gobiernos tengan consecuencias y eco. Abdulah Arabi es el delegado del Frente Polisario -movimiento de liberación saharaui- en España y ha viajado hasta los campamentos durante el festival de cine FiSahara y atiende a Público para analizar el estado actual de la colonización y guerra entre Marrueocos y el Sáhara Occidental.

Tras el giro de opinión de España, que ha mostrado su apoyo a Marruecos en su ocupación de tierras saharauis, ¿cuál es la hoja de ruta del Frente Polisario?

Es la que hemos reiterado siempre. Predisposición total para entrar en una mesa de negociaciones con Marruecos que conduzca a una resolución según el marco de Naciones Unidas. Hemos reiterado que estos últimos 29 años no hemos hecho la guerra y eso ha sido aprovechado para que la potencia ocupante haga más presente su ocupación.

Además, la situación de los campos es especialmente sensible, con problemas para conseguir alimentos.

Sí. La actual crisis internacional afecta a todo el mundo, pero a nosotros de forma drástica. La guerra en Europa ha elevado los precios y el coste de todos los envíos. Lo que llegaba antes a los campamentos, ahora solo sirve para abastecer a la mitad de los refugiados. Hay que volver a reformular los proyectos sobre el nuevo mercado y estamos al límite. El pueblo saharaui vive de la ayuda internacional, pero no va a afectar a nuestra voluntad de luchar por nuestros objetivos.

¿Consiguen sentarse a hablar con Marruecos?

Con Marruecos nos sentaremos solo con la presencia de Naciones Unidas, y no han sido capaces de negociar una mesa. Hablamos con Marruecos sin ningún problema, pero para la mediación necesitamos de testigo a las Naciones Unidas. Hemos visto que aún así, en 1991 se firmó un alto el fuego, se encargó a la MINURSO su cometido. Marruecos tiene una intransigencia total a no hablar de lo que ellos proponen, que es la autonomía dentro de su reino, y a eso nos negamos. El derecho de autodeterminación del pueblo saharaui es innegociable. Si Naciones Unidas no son capaces de lograrlo y la comunidad internacional no presiona, nosotros tenemos la determinación de continuar la lucha.

¿Naciones Unidas ha fracasado?

Ha fracaso en los últimos 29 años y la prueba es la existencia de la guerra. La guerra es el fracaso de la diplomacia. Pero no queremos una solución de Marruecos, queremos una solución dentro del marco internacional.

¿Cómo se toman la nueva posición de España tras los movimientos de Pedro Sánchez?

La decisión de Sánchez no va a afectar a la solidez jurídica de la causa saharaui. Es una decisión errónea y no concuerda con el sentimiento de solidaridad de la sociedad española, no cuenta con el visto bueno de las Cortes y para nosotros es algo que no concuerda con el Estado, que es la potencia administradora del Sáhara. No deja de llamarnos la atención, pero no es algo que consideremos que vaya a cambiar la cuestión política: sigue siendo todo una guerra contra una colonización. Es una decisión fruto del chantaje de Marruecos y España lo ha hecho para recuperar su relación con Marruecos, no tenemos nada en contra de eso, pero lo han hecho en detrimento de las legitimas aspiraciones del pueblo saharaui. No concuerda con las responsabilidades que tiene España con el pueblo saharaui.

¿Lo sienten como una traición o estaba dentro de lo esperado?

Es un cambio totalmente novedoso. Es producto de una política orquestada por parte de Marrruecos mediante el chantaje de los recursos naturales y la lucha antiterrorista. Marruecos nunca va a aceptar tener unas buenas relaciones con un Gobierno salvo que cambies tu postura en torno al Sáhara. Tiene de todo menos lógica.