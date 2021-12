Despiden a una profesora en Reino Unido por maltratar a un caballo

Sarah Moulds, profesora de 35 años, ha sido despedida tras difundirse un vídeo en el que aparece maltratando a un caballo en plena calle de Rutland, condado al este de Inglaterra. La tutora, miembro de una asociación de caza, sale en el vídeo abofeteando en reiteradas ocasiones al animal, dándole una patada en el torso y arrastrándolo a un remolque. La denuncia ha sido realizada por la asociación animalista Hertfordshire Hunt Saboteurs, que persigue el maltrato animal, especialmente en el caso de la caza.



El clip difundido en noviembre ha tenido millones de visualizaciones y ha provocado la suspensión de la profesora por parte de un fondo para la educación local, responsable de siete escuelas de la zona. La medida ha sido confirmada por el jefe de operaciones Paul Maddox, en declaraciones que recoge The Guardian: "Puedo confirmar que el trabajo de Sarah Moulds con nosotros ha terminado". "Nos hemos comprometido a asegurar la mejor educación para los jóvenes y así continuará siendo", añadió.



Moulds también ha sido destituida en su cargo como responsable en el Pony Club, que realizaba montas a caballo para niños. Su familia ha salido en su defensa, pero ha resultado en vano.



Por su parte, la Hertfordshire Hunt Saboteurs ha descrito las imágenes como "impactantes" y ha celebrado en sus redes sociales el despido de la profesora. Moulds se enfrenta a una investigación por parte de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la organización británica para la prevención de la crueldad animal y de la administración de caza de Gran Bretaña.