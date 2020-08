Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, ha asegurado este jueves en su discurso de aceptación que Estados Unidos que traerá "la luz" a un "periodo de oscuridad", después de que el presidente, Donald Trump, no haya asumido sus responsabilidades, y ha preguntado a los electores si ese es el país que quieren para sus hijos y sus familias.



El exvicepresidente Joe Biden aceptó este jueves la nominación demócrata a la Casa Blanca para los comicios presidenciales de noviembre próximo y pidió a los estadounidenses unidad.

"Soy un orgulloso demócrata. Y estaré orgulloso de llevar la bandera de nuestro partido a las elecciones generales. Es con gran honor y humildad que acepto esta nominación para presidente de los Estados Unidos de América", dijo Biden desde Wilmington (Delaware), donde reside, en su esperado discurso, con el que se cerró la Convención Nacional Demócrata.

Luz frente a la oscuridad

En su declaración, el político, de 77 años, se presentó como un "aliado de luz" frente a la oscuridad que ha representado la gestión de Donald Trump: "El presidente actual ha envuelto EE.UU. en la oscuridad durante mucho tiempo. Demasiada ira, demasiado temor, demasiada división, indicó.

"Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la Presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora de que nosotros, la gente, nos unamos", ha expresado.



La pandemia, el principal problema

Biden ha señalado que en caso de que Trump sea reelegido, no será difícil adivinar qué vendrá a continuación teniendo en cuenta los antecedentes y ha vaticinado que los casos y los fallecidos por la covid-19 "seguirán siendo demasiado altos, más negocios familiares cerrarán sus puertas", y de igual forma, "las familias trabajadoras tendrán dificultades para sobrevivir", mientras el 1% más rico obtendrá decenas de miles de millones de dólares en nuevas exenciones fiscales".



"Como presidente, lo primero que haré será controlar el virus que ha arruinado tantas vidas. Porque entiendo algo que este presidente no entiende: nunca recuperaremos nuestra economía, nunca lograremos que nuestros hijos regresen a la escuela de manera segura, nunca recuperaremos nuestras vidas hasta que nos enfrentemos a este virus".

"El presidente ha fracasado en su deber más básico para con Estados Unidos. Ha fracasado a la hora de protegernos, y queridos estadounidenses, eso es imperdonable", continuaba.

"Lo que sabemos sobre este presidente es que si le dan cuatro años más, será lo que ha sido durante los últimos cuatro años", concluía.