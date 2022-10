Eliminan de la cuenta de Instagram de Maradona publicaciones donde apoyaba a Fernández de Kirchner y criticaba a Macri

El 17 de octubre de 2020, en el Día de la Lealtad peronista, Diego Maradona publicó en sus redes sociales: "Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García. Los banco (apoyo) a morir. Seamos tolerantes, argentinos". El posteo fue su última referencia política antes de su muerte, el 25 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, hoy no queda ningún rastro de aquella contundente expresión política.

Unos días antes – el 14 de octubre de 2020 – Maradona se había hecho eco, también a través de Instagram, de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que había echado de Boca al astro del fútbol mundial. "Y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y yo no le hice mal a nadie". Ese posteo cerraba con una frase lapidaria sobre el líder de Juntos por el Cambio: "Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido, ya lo dijo tu padre…".

Publicación eliminada de la cuenta de Instagram de Diego Maradona. — Instagram

De aquel posteo tampoco existen rastros en la cuenta oficial de Diego Maradona, que desde el 16 de septiembre de 2021 es administrada por las hijas e hijos de el Diez, según ellos mismos confirmaron a través de un posteo. "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos te merecés", publicaron.

Sin embargo, según destacó en las redes sociales el periodista Federico Lamas, en la cuenta oficial del mayor ídolo futbolístico de la Argentina ya no existen rastros de su vínculo político, muy claro y de evidente apoyo al Gobierno del Frente de Todos desde sus inicios y de fuerte crítica al macrismo. De hecho, el posteo publicado por el Día de la Lealtad era más que enfático:

Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quién gobernara.

Yo no fui a golpearles la puerta y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron.

Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Fernández, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO.

Felicitación a Fernández de Kirchner, eliminada

Otro de los posteos que tampoco aparece en las redes de el Diez es un mensaje por el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner publicado el 19 de febrero de 2020. "Gracias por tu trabajo y por tu lucha por todos los argentinos. Feliz cumpleaños", escribió Maradona en aquella ocasión.

Publicación eliminada de la cuenta de Instagram de Diego Maradona. — INSTAGRAM

Navegando por el historial de posteos de Maradona en Instagram, sin embargo, sí es posible encontrar una serie de imágenes junto a Alberto Fernández en diciembre de 2019, dos semanas después de que asumiera el Presidente.

En aquella ocasión, el Diez había visitado la Casa Rosada y salió al balcón que da a la calle Balcarce. Luego, en sus redes sociales afirmó que tuvo el "privilegio de ser recibido por el Presidente". "Algunos están inquietos y en desacuerdo con mi visita. Pero no se preocupen muchachos, no le pedí nada para mí. Hablé en nombre de los más necesitados, para que en este momento tan complicado, todos podamos comer y trabajar".

Otra parte del archivo, de todos modos, sí aparece: se trata de algunas fotos y posteos donde el Diez expresaba abiertamente su apoyo a dirigentes políticos de la región. Por ejemplo, respaldó a Evo Morales cuando sufrió el golpe de Estado en Bolivia, en 2019: "Es una buena persona que siempre trabajó siempre por los más humildes". De igual modo, un posteo en el que apoya a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; y otra imagen junto a Fidel Castro.