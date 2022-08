El escritor Salman Rushdie sobrevive con respiración asistida tras el ataque en Nueva York

El escritor Salman Rushdie se encuentra hospitalizado tras ser objeto de un ataque con cuchillo durante una presentación en el estado de Nueva York y haber sido trasladado de urgencia al hospital. Nada más comenzar la presentación del escritor, y siempre según los testigos, un individuo con una máscara negra saltó al escenario y agredió a Rushdie, según informa Europa Press.

"El país y el mundo fueron testigos hoy de un ataque reprensible contra el escritor Salman Rushdie. Este acto de violencia es horroroso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris rezamos para que se recupere pronto", indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Rushdie, de 75 años y amenazado de muerte desde 1989 por una fetua emitida por el régimen iraní, fue atacado con un cuchillo este viernes por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie y de la frontera con Canadá.



El agresor, que fue inmediatamente detenido, es un joven identificado por la policía como Hadi Matar, de 24 años y residente en Fairview (Nueva Jersey), quien cinco horas después de su detención aún no había revelado los motivos del ataque, según un portavoz de la policía estatal desde la puerta de la comisaría donde está arrestado.



Rushdie sobrevive con respiración asistida, según dijo su agente, Andrew Wylie, en un mensaje al diario The New York Times. "No hay buenas noticias -dijo el agente- Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortados los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado".



Poco antes de esta declaración, la policía del estado de Nueva York reveló que el escritor había sido ingresado en el hospital Eire, en Pensilvania, donde Rushdie "seguía en el quirófano" seis horas después del ataque, lo que da idea de la gravedad de su estado, tal y como informa Efe.



Silencio del Gobierno y las autoridades religiosas tras el ataque

Las autoridades políticas y religiosas de Irán guardan silencio ante el ataque contra el escritor Salman Rushdie, quien estaba amenazado de muerte desde 1989 por una fatua emitida por el régimen iraní.

Rushdie, que sobrevive con respiración asistida, vive desde 1989 amenazado de muerte por una fatua emitida por el fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeiní, por su libro 'Los versos satánicos'.



De momento, ni el Gobierno ni los líderes religiosos han hecho declaraciones acerca del ataque contra el escritor, aunque algunos medios conservadores, una minoría, lo han celebrado.



El periódico conservador Keyhan, cercano al líder supremo, alabó el ataque y ofreció "100 bendiciones de Dios" al atacante, mientras que el diario Jorasán afirmó en su portada que "Satán va camino del infierno" en relación a Rushdie. Por su parte, Mohamad Marandí, asesor de comunicación de Irán en las conversaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015, puso en duda los motivos del ataque.



"Pero no es raro que cuando se acerca un potencial acuerdo nuclear EEUU habla de un ataque contra Bolton (asesor de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Donald Trump) y ahora esto ocurre", dijo en Twitter Marandí.



Pero no todos celebraron el ataque contra el autor de 'Hijos de la medianoche'. La activista iraní Atena Daemi, recientemente puesta en libertad tras cinco años en prisión por criticar las ejecuciones, condenó el ataque y acusó a la República Islámica de cometer "crímenes a lo largo del planeta".



'Los versos satánicos' despertó la ira de los musulmanes chiíes, quienes la consideraron un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica y fue prohibida en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.



A los pocos meses de su publicación, Jomeiní emitió una fatua pidiendo el asesinato de Rushdie, lo que le obligó a pasar años en la clandestinidad. "Me gustaría informar a los orgullosos musulmanes del mundo que el autor del libro 'Los versos satánicos', que es contrario al islam, el profeta y el Corán, al igual que aquellos implicados en su publicación conscientes de su contenido, han sido sentenciados a muerte", anunció Jomeiní el 14 de febrero de 1989. "Pido a todos los musulmanes que los ejecuten", sentenció el líder religioso, quien además ofreció varios millones de dólares por el asesinato del escritor.



Años más tarde, el entonces moderado presidente iraní Mohamad Jatamí se distanció a finales de los 90 de la fatua y afirmó que el Gobierno no buscaba la muerte de Rushdie. Sin embargo, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reiteró la fatua en 2017: "El decreto continúa tal y como lo emitió Jomeiní". Dos años más tarde, volvería a subrayar que la fatua "es irrevocable".