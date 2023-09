Españoles en Marruecos narran la brutalidad del terremoto: "Pensé que era un atentado; fue muy largo"

"Me había subido al dormitorio, cuando empecé a oír un gran ruido, como un rugido de la tierra. Pensé que era un atentado, porque es algo que desgraciadamente todavía es común aquí, pero cuando pasaron unos 15 segundos y el sonido seguía me di cuenta de que era un terremoto", cuenta a este diario Marga Sánchez Pacheco, una española que estaba en Marrakech visitando a su pareja cuando se produjo el seísmo que ha dejado más de mil muertos en todo Marruecos.

La española, que ha sido periodista en diferentes países y ha narrado alguna que otra catástrofe, asegura que nunca ha vivido una cosa parecida. "La cama empezó a dar votes, parecía la habitación de La niña del exorcista. Mi marido me gritaba desde la planta de abajo y subió a buscarme para intentar bajar juntos, todo temblaba muchísimo. La característica de este terremoto, y no es que a mi se me haya hecho largo, es que duró muchísimo. No fue un temblor rápido", cuenta.

"El terremoto duró muchísimo. No fue un temblor rápido"

"Salimos rápido a la calle y fuimos a ver los vecinos de la zona, nos quedamos al aire libre y vimos que aquí no había demasiados desperfectos. Donde más daños ha habido parece ser que ha sido en las montañas y en la zona de La Medina", agrega.

Elena Machado, una joven canaria, estaba con su familia visitando el país. Estaban ya en el hotel cuando escucharon un estruendo que no cesaba. "Me dio mucho miedo. Primero pensé que era un coche de limpieza, me pareció muy raro, pero después ya todo el mundo gritaba y pensé que era un tiroteo o un atentado. Me dio mucho pánico", relata a Público desde la embajada española en Marrakech.

"En la recepción del hotel caían piedras del techo"

"Cuando salíamos del hotel todo el mundo gritaba, una mujer con un bebe empezó a rezar... Logramos salir a la calle y nos salvamos de milagro. Mientras corríamos, en la recepción del hotel, caían piedras del techo. Después cruzamos para alejarnos de los edificios por si venía réplica y hemos hecho noche ahí, en una rotonda donde nos trajeron mantas y agua. Durante toda la noche, incluso ahora mismo, no han parado de sonar ambulancias y sirenas", expone.

Los españoles, la mayoría turistas en ciudades marroquíes, esperan ahora a volver a sus destinos, muchos de ellos sin poder volver a sus hoteles. La embajada trabaja para dar un techo y habilitar zonas temporales donde puedan cobijarse los próximos días. El Gobierno ha informado en la mañana del sábado de que no hay constancia de que haya españoles entre los muertos ni entre los heridos.

Adelantar el vuelo de vuelta a España parece complicado, ya que las aerolíneas han disparado los precios, según denuncian españoles afectados. Un trayecto de Marrakech a Madrid, por ejemplo, cuesta este domingo 1.400 euros, mientras que los billetes para la siguiente semana rondan los 100-150 euros por persona, según el buscador de Google Flights.

El terremoto de magnitud 7 sacudió en la noche del viernes a varias ciudades de Marruecos. Por el momento las autoridades han confirmado más de mil muertes y más de mil heridos por el seísmo, además de decenas de desaparecidos y daños materiales en edificios, vehículos e inmobiliario público.