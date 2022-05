Estados Unidos confirma la exclusión de Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas

Estados Unidos ha confirmado este jueves que Venezuela y Nicaragua no están invitadas a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles. Con respecto a Cuba, se mostró más ambiguo al señalar que "todavía" no ha cursado una convocatoria para este país. El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde respondió a las preguntas del legislador Marco Rubio, de origen cubano, y ratificó que ninguno de esos países ha sido invitado por el momento, aunque fue tajante con que ni Venezuela ni Nicaragua lo serán.

Respuesta ambigua

"¿Se ha invitado a alguien del régimen cubano a tomar parte en la Cumbre?", interrogó Rubio, a lo que el funcionario del Departamento de Estado contestó que esa decisión le corresponde a la Casa Blanca.

"La decisión de invitar o no a Cuba pertenece a la Casa Blanca", señala O'Reilly

Presionado por el senador sobre si eso significa que todavía no se ha invitado a Cuba, O'Reilly insistió en que se trata de algo que tiene que decidir a la Casa Blanca. Rubio volvió a preguntar si desde allí se ha hecho una convocatoria para la isla caribeña, a lo que indicó O'Reilly: "Bajo mi conocimiento, no" quien agregó que EEUU ha invitado a representantes de la sociedad civil de Cuba. O'Reilly explicó que el Gobierno de EEUU quiere "tener una amplia participación de la sociedad civil de cada país donde los autoritarios, los dictadores, busquen terminar con el debate público".

Sea o no invitada finalmente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este miércoles que "en ningún caso" asistirá a la cita. "Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las restricciones", tuiteó el mandatario. "Agradecemos la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en igualdad de condiciones. Puedo asegurar que en ningún caso asistiré".

Ortega y Maduro

Acto seguido, Rubio preguntó sobre si EEUU ha invitado a la Cumbre al "régimen" de Nicolás Maduro o a cualquiera de sus representantes, ante lo que el coordinador de este encuentro dijo que "absolutamente no". "No les reconocemos como un Gobierno soberano", zanjó O'Reilly. En respuesta a una cuestión similar sobre si se ha invitado al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, O'Reilly contestó con un "no" rotundo.

Dos noes rotundos para Nicaragua y Venezuela

Respecto a la oposición venezolana, el funcionario afirmó que EEUU reconoce a Juan Guaidó "como el presidente interino legítimo de Venezuela" y añadió que están en "conversaciones constantes" con el "Gobierno transitorio" venezolano sobre cómo pueden participar y colaborar en la Cumbre. Ante la pregunta de Rubio, O'Reilly indicó que le corresponde a la Casa Blanca cursar esa invitación y que esta, por el momento, no se ha enviado.

Exclusiones criticadas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas ante la exclusión de Nicaragua y Venezuela a la cita que se celebrará en junio en Estados Unidos. López Obrador condicionó su asistencia a que la Casa Blanca invite a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre.

López Obrador condiciona su asistencia a que se invite a todos los países de la región

Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom) han secundado la postura de México, mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han criticado la postura estadounidense, aunque sus presidentes asistirán a la reunión. Durante la audiencia, Rubio se interesó por la postura de México y O'Reilly subrayó que están manteniendo discusiones con el Ejecutivo de ese país y todos los Gobiernos de la región sobre "la organización y la estructura del debate". Si no asiste, López Obrador enviaría a su canciller Marcelo Ebrard.

En la página web del Departamento de Estado el gobierno de Joe Biden se refiere a la Cumbre de la siguiente manera: Estados Unidos ha puesto como lema de la Novena Cumbre "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo" con gobiernos, sociedad civil y el sector privado en la región, así como con las trece organizaciones internacionales que conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) y que apoyan el proceso de la misma.

Gira de Dodd

Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández pronunció este jueves un discurso en el que cuestionó los bloqueos y sanciones económicas a Cuba y Venezuela, horas antes de reunirse con el exsenador Christopher Dodd, enviado especial de Biden a los países del Cono Sur para promover la Cumbre.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y su homólogo argentino, Santiago Andrés Cafiero. El gobierno argentino preside la Celac y pidió a EEUU a no excluir a nigún país. — Isaac Esquivel / EFE

Fernández habló ante una platea integrada por ministros de Educación de América Latina y el Caribe, que se reunieron en la Cancillería, después de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmara la presencia del mandatario argentino en la cumbre de Los Ángeles.

"Fue bloqueado en plena pandemia, cuando la solidaridad era más importante que nunca", dijo Fernández

"En nuestro continente tenemos un país que lleva bloqueado seis décadas y sobrevive como puede. Deberíamos estar muy avergonzados de que eso pase. Hay otro país que hace cinco años está bloqueado y fue bloqueado en plena pandemia, cuando la solidaridad era más importante que nunca," dijo Fernández.