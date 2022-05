López Obrador pide invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua para garantizar su presencia en la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no acudir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles si EEUU no invita a todos los países del continente. Obrador cierra así filas con Cuba tras su decididio apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que se ha concretado en su condena al embargo estadounidense y su reciente visita a la isla.

"Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard", declaró este martes el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Hace unos días el Gobierno estadounidense afirmó que ve "poco probable" convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, una petición que ha hecho el presidente de México. El mandatario mexicano consideró que estos momentos no deben de ser de confrontación, ya que "estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie", afirmó.

Insistió en que no es adecuado pensar en una Cumbre de las Américas sin la participación de todos los países del continente. "Si un país no quiere asistir, pues ya ese es su derecho, pero ¿cómo una cumbre (es) de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, de otra galaxia, de un planeta no conocido?", ironizó.

Relaciones con EEUU

La postura de Obrador cobra relevancia en un escenario en el que las posturas con EEUU se han acercado. A finales de abril, el presidente estadounidense Joe Biden y López Obrador mantuvieron una conversación vía telefónica para llegar a un acuerdo en política migratoria y para ir preparando la Cumbre de las Américas. Unas negociaciones intensificadas con la visita del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a la Casa Blanca.

Por eso, ha descartado que lo que suceda en la Cumbre tenga un impacto en la relación entre México y Estados Unidos por esta decisión "porque somos países independientes y tenemos una relación de respeto". El presidente estadounidense, Joe Biden, ha adelantado que su principal objetivo en la Cumbre de las Américas es "trazar un nuevo enfoque regional para mejorar la forma" en que se gestiona "de manera conjunta la migración en la región para la próxima década", según un comunicado de la Casa Blanca.