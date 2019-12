Estética, porno y racismo: la obsesión en Tailandia por tener la piel blanca

Razones simplemente estéticas, la pasión por la música coreana K-Pop, la diferenciación entre unas clases sociales u otras a través de la apariencia física... muchos son los factores que podrían explicar la obsesión en Tailandia por lucir una piel extremadamente blanca. Algo que, en los casos más extremos, causa verdaderos problemas de salud.

Jiraporn Laocharoenwong, investigadora de la facultad de sociología y antropología de la universidad de Chulalongkorn de Bangkok, asegura que esta obsesión por la piel blanca en Tailandia la crea un conjunto de factores muy diferentes entre sí, aunque resalta uno de ellos: la música k-pop coreana.

El k-pop es un estilo de música originario de Corea del Sur, que mezcla el rock con música electrónica, Rap, Hip Hop, o Rythm and Blues y que se está volviendo extremadamente popular en esta parte del mundo. Entre sus grupos más conocidos se encuentran Pinblack o Twice, dos grupos de artistas que lucen pieles de color porcelana. Han revolucionado Tailandia y se han convertido en ídolos y referentes de los adolescentes tailandeses y de los de muchos otros países de la zona.

"En el sureste asiático ahora está de moda todo lo que tiene que ver con Corea del Sur"

“En el sureste asiático ahora está de moda todo lo que tiene que ver con Corea del Sur, y las jóvenes tailandesas se obsesionan por parecerse a las modelos, actrices y cantantes de ese país, que son muy blancas”, explica Laocharoenwong.

Las paredes del metro y de los centros comerciales de Bangkok están revestidos con un sin fin de carteles publicitarios anunciando todo tipo de tratamientos para aclarar la piel. En los famosos Seven Eleven, la cadena de supermercados más popular en el país, se ofrecen cremas, mascarillas y sérums que prometen una piel más blanca o incluso la reducción de la melanina. También son muchos los centros estéticos que ofrecen tratamientos inyectables de Glutathione, una sustancia que sirve para aclarar varios tonos el color de la epidermis.

Sin embargo, la investigadora advierte del peligro del uso abusivo de este tipo de tratamientos en los que “muchas mujeres ponen en riego su salud en centros estéticos ilegales en los que se utiliza Aha y Bha, una especie de ácido que si no lo pones en su justa medida, puede abrasarte la piel”. Asegura que aunque estos métodos son “rápidos y baratos” a su vez son “muy peligrosos”, y que estos son utilizados por las clases bajas al no poder permitirse otros más costosos en centros de estética autorizados. Estos blanqueamientos no se practican sólo en las caras de los clientes, sino también en otras zonas del cuerpo como en las axilas o en las partes íntimas.

"En Tailandia, la élite luce una piel blanca, y esto se ve reflejado en los programas de televisión o los medios de comunicación que la gente consume"

Igual que en occidente en épocas pasadas, en las que se relacionaba la tez morena con los trabajos manuales y las tareas del campo, y en consecuencia con pertenecer a un estatus social más bajo, el clasismo y el racismo es uno de los motivos que también se esconde tras este fenómeno.

La investigadora recuerda que hace unos años un anunció de crema Snowz, de la marca Seoul Secret, fue muy polémico y comentado en todo el país por haber sido considerado un spot racista. “Este decía algo así como que ser blanca es suficiente para que triunfes. En Tailandia, la élite y la gente de clase social alta luce una piel blanca, y esto se ve reflejado en los programas de televisión o los medios de comunicación que la gente consume”. Asimismo, asegura que muchas marcas de cosméticos “esconden un trasfondo racista”, utilizando eslóganes en sus anuncios tales como “luce una piel brillante” para verte mejor, cuando en realidad quieren decir “luce una piel blanca para verte mejor”.

Una fan del grupo coreano de k-pop BTS posa junto a un cartel con los miembros de la banda. - AFP

Sin embargo, según la investigadora, actualmente está surgiendo un nuevo movimiento compuesto también por “mujeres de clase alta” que publican fotos en las que lucen la piel bronceada en sus redes sociales. "Para decirle de alguna manera a la sociedad que son cosmopolitas, que se parecen a las occidentales y que tienen dinero para permitirse económicamente pasar tiempo tomando el sol en la playa. Otra forma de diferenciarse de las clases bajas", reconoce.

Los tailandeses toman vitaminas, se untan en cremas y se hacen todo tipo de tratamientos para conseguir tener la piel lo más blanca posible

Sky, una joven tailandesa de 30 años, trabaja en uno de los cientos de hostales de mochileros situado a unos escasos diez minutos de la calle Khao San Road, un paseo repleto de bares, discotecas, restaurantes y tiendas y que se ha convertido en una de las atracciones turísticas favoritas entre los backpackers de la capital tailandesa.

Según Sky, los tailandeses “toman vitaminas, se untan en cremas y se hacen todo tipo de tratamientos,” para conseguir tener la piel lo más blanca posible. Normalmente es una cuestión de diferenciarse de las clases bajas. Si tienes la piel morena significa que trabajas en la calle o en el campo, y perteneces a una familia sin recursos. Es una manera clasista de ponerse por encima de las clases más bajas a través de la apariencia”, asegura la joven.

Pero existen diferentes opiniones con respecto a los motivos que empujan a los tailandeses a pagar cosméticos y tratamientos costosos para blanquear sus epidermis. Para Naree Boonyakiat de 36 años, y una de las socias que regentan la cafetería Yellow café, situada muy cerca del centro de Bangkok, esta ofuscación por la palidez de la piel se debe principalmente a razones sexistas.

"Si tienes la piel morena significa que trabajas en la calle o en el campo, y perteneces a una familia sin recursos"

“El porno que se consume en Tailandia proviene o toma ejemplo del porno japonés, en el que las mujeres son pequeñas, delgadas y extremadamente blancas”. Boonyiakat tiene claro que debido a que muchas mujeres tailandesas dependen social y económicamente de los hombres “quieren parecerse físicamente a esas mujeres que atraen a sus novios y maridos”.

Sin embargo, en opinión de la joven, aunque todavía una parte de la sociedad tailandesa ve como “un gran éxito” que una mujer se case con un hombre de un poder adquisitivo alto para que “la mantenga y la proteja”, existe una revolución de mujeres independientes. Ellas “ya no necesitan de esta forma a los hombres” y entonces no precisan “complacerles ni gustarles”, por lo que no se obsesionan con “tener un color de piel u otro”, concluye.