El exmiembro del Parlamento Británico Simon Hughes acusa a la empresa del 'Daily Mail' de hackear su teléfono

El exmiembro del Parlamento Británico por el Partido Liberal Simon Hughes ha acusado de piratería telefónica a la empresa Associated Newspapers, dueña de medios de comunicación como Daily Mail, Mail on Sunday y MailOnline, según ha publicado The Guardian.

El conglomerado de medios se enfrenta a una denuncia por interceptar mensajes del contestador de voz del expolítico, obtenidos a través de un investigador privado.

El exeditor del Daily Mail y futuro miembro conservador de la Cámara de los Lores, Paul Dacre, negó a la investigación en 2011 que se produjeran este tipo de actuaciones en el medio. Otras celebridades británicas como el príncipe Enrique o Elton John, también habían alegado que Associated Newspapers había recopilado datos personales suyos de manera ilegal. Sus abogados alegaron que se habían colocado dispositivos de escucha en casas particulares y se había accedido información médica privada, entre otras actividades.



Hughes vio como su carrera política colapsaba en 2006 después de que el acoso de los medios sensacionalistas revelara su bisexualidad en contra de su voluntad.

Los hackers telefónicos Greg Miskiw y Glenn Mulcaire, acusados por cometer estos mismos delitos para otros medios de comunicación, declararon en una entrevista que atacaron el correo de voz de Hughes a petición del Mail on Sunday a principios de 2006. También se hicieron pasar por conocidos o empleados de correos para obtener información.



El Daily Mail negó todas las acusaciones en 2020 y alega que, por el momento, no ha recibido ninguna denuncia de Simon Hughes, según recoge el medio británico. No es la primera vez que el expolítico se encuentra en esta tesitura, ya que en 2011 tuvo una batalla legal con News UK (propietaria de The Times, The Sunday Times y The Sun) por las mismas razones.