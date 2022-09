La familia del rapero muerto en Londres a manos de un policía busca justicia: "El racismo en Reino Unido es estructural"

Chris Kaba, un joven negro de los suburbios del sur de Londres, se ha convertido en el centro de una discusión racial que parece estar dividiendo el Reino Unido. Ha sido demonizado por algunos sectores de la sociedad que quieren justificar su muerte a manos de un policía el pasado 5 de septiembre. Para ello, refuerzan la narrativa de que era rapero, tenía antecedentes criminales y se dio a la fuga después de que el coche que conducía fuera identificado por cámaras y estuviera asociado a un crimen con arma de fuego unos días antes. ¿Pero se puede justificar la muerte de un ser humano por no detenerse ante las indicaciones policiales?

Jeremy Corbyn clamó recientemente contra este crimen racial. Lo hizo subido en una plataforma de espaldas al rio Támesis y a la kilométrica fila de ciudadanos y ciudadanas que se disponían a ofrecer tributo a la difunta reina. "No podemos permitir que una persona sea asesinada y los responsables no hayan sido suspendidos de sus labores de inmediato. En cualquier otra profesión, si una persona se ve envuelta en un trágico accidente mortal a causa de acciones de otra persona, es investigada y suspendida en el acto", gritaba.

Sin embargo, en el caso del policía que disparó el arma se tardaron cuatro días en abrir una investigación criminal y dos días más en suspender al agente que disparó el arma. "No podemos tolerar que haya sido suspendido de sus labores cuando, en realidad, debería de haber sido suspendido del cuerpo policial", continuó Corbyn, entre aplausos de los asistentes.

La familia considera que no se le ha dado la suficiente importancia al asesinato del joven, puesto que las autoridades solo parecen haber respondido debido a la presión pública. El pasado 10 de septiembre, los allegados de Chris Kaba convocaron a la primera manifestación frente a las oficinas de Scotland Yard, apoyada por el movimiento Black Lives Matter, el rapero Stormzy y asociaciones antirracistas.

Gracias a la determinación de la familia Kaba y la presión publica, se consiguió abrir una investigación penal por homicidio, a través de la Oficina Independiente de Conducta Policial (OIPC), organismo de control del cuerpo.

Un asistente a la protesta tras la muerte de Chris Kaba sostiene una pancarta que insta a combatir "el racismo del Estado" frente a las oficinas de la policía de Scotland Yard en Londres. — Encarni Pindado

Su familia solicita ahora que le muestren las imágenes de las cámaras de seguridad. También quiere saber si la Policía estaba siguiendo a Chris o a un coche asociado con un crimen. Por último, demandan que el agente que supuestamente disparó el arma y ha sido suspendido por ello sea interrogado como acusado del asesinato del joven.

La federación policial no comparte la suspensión del agente

Por su parte, la federación policial se muestra en desacuerdo con la suspensión del agente. Considera que esta estrategia tan solo busca calmar la presión pública. Asimismo, explica que los policías que portan armas de fuego pertenecen a una sección voluntaria del cuerpo, puesto que los agentes de a pie no las llevan.

Existe un gran descontento en este sector. Según el diario The Telegraph, algunos han amenazado con renunciar si no son apoyados por sus superiores en casos como este. Sostienen además que el agente debería de continuar con el trabajo policial en la oficina durante el curso de la investigación, pero no ser suspendido.

La federación policial, sin embargo, sí está de acuerdo con la investigación por el asesinato del joven Kaba y considera que están siendo transparentes al respecto al haber entregado toda la documentación necesaria para que se investigue adecuadamente.

La familia remarca que el racismo es "estructural" en el país

Los padres de Chris Kaba están destrozados, no entienden cómo, en pleno siglo XXI, policías especializados pueden asesinar a un joven sin justificación alguna, lo cual consideran un acto criminal y racista. Por ello, demandan justicia.

Jefferson, el primo de Chris Kaba, ha hablado con Público. Explica que "el racismo en el Reino Unido es un problema estructural y sistémico, está en el corazón de las estructuras de poder". Un estudio sobre desigualdad en Londres arroja datos que apoya sus palabras. Muestra cómo en todos los ayuntamientos de la capital la inequidad étnica es persistente en términos laborales, de acceso a la vivienda y de acceso a la salud, siendo las minorías racializadas la población más discriminada.

"El racismo es palpable en las calles cuando la población negra y de otras minorías étnicas son identificados de manera sistemática por su fenotipo racial, cuando son cacheados hasta un 60% de veces más que al resto de la población, para ser detenidos y encarcelados", comentó Jeremy Corbyn durante la manifestación.

Desde 1990 han muerto 1.883 personas en custodia policial en el Reino Unido, siendo las personas negras las que más han sufrido este tipo de situaciones. "Y solo un policía ha sido condenado por ello", comenta Brian, un abogado criminalista que decidió acudir a la protesta cuando escuchó el helicóptero policial el día de la muerte de Kaba a un kilómetro de distancia de su casa.

"Las circunstancias en las que sucede este hecho, cuando Chris es acorralado por la Policía en su coche y disparado a través del cristal la ventanilla en la cabeza, son las mismas en las que Mark Duggan murió en 2011", afirma. Entonces, tuvieron lugar manifestaciones en el norte de la ciudad y se originaron disturbios en Londres y otras ciudades del Reino Unido.

"La Policía ya había sido instruida para que no llevara operaciones de acorralamiento y, sin embargo, aquí estamos de nuevo en 2022. Son las mismas circunstancias en las que Chris Kaba ha muerto. La Policía debe de responder a ante estos hechos", comenta el abogado criminalista.

Es significativo cómo la familia de Kaba está determinada rendir a su hijo demandando justicia, teniendo en cuenta las presiones recibidas para que las protestas no coincicieran con los actos por la muerte de Isabel II.

"Otro hombre joven negro es innecesariamente asesinado por la Policía la semana en la que el país está de luto, nosotros lo estamos por nuestros reyes y reinas, estamos en las calles luchando por la igualdad y la justicia y no nos vamos a ir a ningún sitio", comenta a Público Marcia Rigg, hermana de Sean Rigg, un hombre que padecía esquizofrenia y fue asesinado en 2008 tras sufrir un paro cardiaco bajo custodia policial.

Marcia Rigg, hermana de Sean Rigg -también asesinado a manos de la Policía-, posa durante la manifestación protesta por la muerte de Chris Kaba. — Encarni Pindado

¿Cuántas veces debe de ser Chris Kaba asesinado? Por el policía que dispara el arma, por el racismo institucional y por la falta de justicia que agota a los familiares de casos como este, que tardan décadas en resolverse y, en la mayoría de ellos, ni siquiera termina habiendo justicia ni reparación. La impunidad solo conduce a la repetición del crimen. Es por ello por lo que "el nuevo director de la Policía, la nueva primera ministra y el nuevo jefe de Estado deberían de mirar a esta comunidad que también está de duelo por sus seres queridos, asesinados a manos del Estado, y realizar un cambio verdadero para que no haya más asesinatos como el de Chris Kaba", comenta Marcia Rigg a Público.

Mientras suenan tambores africanos y un círculo rodea a la madre, familiares y amigos de Chris, ante las miradas confusas de los asistentes al velorio de la reina, un manto de solidaridad y respeto les da fuerza para exigir justicia por el asesinato de este joven, para que no haya otros Chris Kaba a los que llorar.