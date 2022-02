Francia Márquez quiere convertirse en la primera mujer afrodescendiente en gobernar Colombia. Para ello, tendrá que alzarse ganadora en las elecciones legislativas y primarias del Pacto Histórico, que se celebrarán el próximo 13 de marzo. Después llegarán los comicios presidenciales, agendados para que su primera vuelta se celebre el 29 de mayo y en los que por primera vez, hay posibilidades reales de que la izquierda gane en las urnas, unos augurios que la precandidata cree que se deben a que "la gente quiere un cambio". "El estallido social que vimos el año pasado es una evidencia del cansancio y la fatiga, de la incertidumbre en la que hoy veo a nuestro país", sentencia.

En conversación con la investigadora en el ámbito europeo del ecofeminismo, Yayo Herrero, y la candidata en las legislativas del 13 de marzo por el Pacto Histórico al escaño que se reserva en el Congreso a los colombianos en el exterior, Natalia Munévar, en el foro Colombianas por el cambio organizado por Público y moderado por su directora adjunta, Esther Rebollo. Márquez ha defendido que lo que se decide en las urnas tiene que ver con algo que va más allá de formar un Gobierno progresista.

En concreto, ha defendido que "el progresismo no ha cerrado las brechas de inequidades y desigualdades". Y es que a su juicio, "el progresismo en América Latina no ha transformado el modelo económico de desarrollo puesto que ha seguido también fomentando el extractivismo. No ha enfrentado el patriarcado ni tampoco el racismo. Yo creo que hoy ponemos nuestra lucha en favor de una causa, y esa causa es la vida. Esto va más allá de un Gobierno progresista, va de un Gobierno para la dignidad", afirma.

Sobre esta cuestión, Herrero cree que lo vital en estos momentos es "un movimiento que haga de su causa principal la vida". "Lo cierto es que lo que está en riesgo es la vida física de muchas personas en un contexto de violencia, de hambre y de dificultades de acceso al agua porque se han generado unos modelos económicos en los que lo sagrado y lo que hay que proteger como sea es el crecimiento económico medido en términos monetarios. Lo sagrado es que aquellos que son dueños de casi todo ganen dinero", subraya.

Márquez ha hablado, entre otras cuestiones, del desafío de hacer virar el modelo económico colombiano para poner la vida en el centro erradicando la violencia y la desigualdad que se arrecia con el neoliberalismo. En este sentido, la firme defensora de su territorio, una tierra marcada por la explotación minera, señala que este modelo económico nació bajo el germen del esclavismo y que es la continuidad del colonialismo.

Tránsito verde y erradicación de la violencia y desigualdad

Ahora, a juicio de la precandidata, el desafío es "hacer un tránsito de esa economía extractivista hacia economías sustentables". Y es que las consecuencias de este estándar son nefastas: "Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y la gente está muriendo de hambre y de sed", lamenta Márquez. Además, la precandidata cree que es importante para cerrar las brechas de la desigualdad el reparto de las tierras productivas. Todo ello, "implica enfrentar la corrupción", sentencia.

La abogada y activista galardonada con el premio Goldman señala sin embargo que para llegar a este punto la primera condición es eliminar la violencia: "Hay que parar la guerra en nuestro país, no podemos seguir generando muerte ni contribuyendo a que nuestros territorios se sigan bañando en sangre", explica.

En este sentido, Munévar cree que persiste la violencia a causa "de las dinámicas del modelo económico que intenta sostener el extractivismo y callar al pueblo latinoamericano a costa de la violencia. Por el miedo han instaurado en nuestra columna vertebral que nosotros no tenemos derecho, por ejemplo a la sanidad, a la educación pública, a la seguridad, a la libertad...", concluye.