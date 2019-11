Francia no teme un Gobierno de coalición en España entre PSOE y Unidas Podemos por el compromiso europeo demostrado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y considera prioritario que se alcance un acuerdo gubernamental cuanto antes porque la inestabilidad beneficia a la ultraderecha.

Así lo afirmaron este viernes fuentes del Elíseo en un encuentro en París con un grupo de medios europeos, donde subrayaron que "todo lo que vaya en la línea de la estabilización y de la capacidad de actuar con una mayoría fuerte es buena señal".

"Como socio europeo, lo más importante es que haya gobierno rápidamente, porque hay un (Ejecutivo) pro europeo encabezado por Pedro Sánchez, con quien trabajamos muy bien, pero que está en una situación provisional desde hace meses, ya que las dos elecciones sucesivas no han permitido alcanzar un gobierno y su mayoría parlamentaria", dijeron.

A Francia, añadieron las fuentes de la Presidencia gala, no le preocupa el alcance de la coalición que Sánchez tiene "muchas posibilidades" de liderar: el presidente francés, Emmanuel Macron, conoce bien al socialista y "trabaja bien con él en cuestiones europeas".

Prefieren pacto a ingobernabilidad

"Lo que sería más negativo para Francia y para Europa sería que España estuviera en una situación de inestabilidad política duradera. El hecho de que tenga un gobierno, del que no nos corresponde juzgar su orientación, es una buena noticia en sí", sostuvieron.

"La crisis catalana sin duda ha tenido que ver en el auge de Vox"

Sin embargo, sí mostraron su preocupación por el auge de la extrema derecha. "Lamentablemente es una tendencia que encontramos por todas partes. En cada ocasión hay especificidades nacionales, y la crisis catalana sin duda ha tenido que ver en el auge de Vox", recalcaron las fuentes.

La ultraderecha, a su juicio, se nutre en general de la incertidumbre y de la ineficacia de las clases dirigentes. "En cuanto la gente tiene la impresión de que los responsables políticos no son capaces de avanzar y de responder a sus preocupaciones, sea porque no hay gobierno o porque el gobierno se ve impedido o no avanza, se ven tentados de buscar una solución en los extremos", considera el entorno de Macron.

París admite que el incremento de formaciones de extrema derecha no se circunscribe a las fronteras nacionales: cuando la Unión Europea no ofrece una respuesta "común, eficaz y visible" a crisis como la migratoria o la comercial, la gente tiene tendencia a refugiarse en "soluciones antieuropeas".

Por ello, ven prioritario que la situación en España derive cuanto antes en un acuerdo, al considerar que la inestabilidad es "sin duda" uno de los motores del voto ultraderechista.

Francia ya había avisado el pasado junio a Ciudadanos de que cualquier alianza con Vox le podría suponer su exclusión del grupo "centrista renovado" Renew Europe (Renovar Europa) en el Parlamento Europeo (PE), y este jueves renovó con firmeza su postura de no pactar con ese tipo de fuerzas. El combate político de Macron contra el nacionalismo y la extrema derecha, según concluyen, no tiene "ambigüedades".