La invasión rusa de Ucrania ha enfrentado a la Unión Europea a sus propias vulnerabilidades y ha hecho este viernes que los líderes de los Veintisiete aceleren el refuerzo de su soberanía y defensa con la voluntad no solo de apoyar a ese país, sino de poder afrontar el impacto del conflicto.

Reunida en el Palacio de Versalles con el presidente francés, Emmanuel Macron, como anfitrión, la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno perfiló la hoja de ruta del bloque comunitario para limitar su dependencia de socios extranjeros en un momento clave.

Los Veintisiete han acordado elevar "sustancialmente" el gasto militar para hacer frente a la nueva realidad de seguridad

Para empezar, los Veintisiete han acordado elevar "sustancialmente" el gasto militar para hacer frente a la nueva realidad de seguridad que supone la invasión rusa de Ucrania. Han dejado por escrito su compromiso de "invertir más y mejor en medios de Defensa y tecnología innovadora".

Ante la guerra en Ucrania, los Veintisiete han reafirmado la solidaridad de seguridad, con una mención a la cláusula de defensa mutua que recoge el tratado de la UE, a petición de Suecia y Finlandia, que no son miembros de la OTAN.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha agradecido al término de la cumbre el anuncio de varios de líderes de su voluntad de elevar el gasto en defensa y ha confiado en que "les sigan otros".

Alemania, Suecia y Dinamarca ya se han adelantado a sus socios comunitarios al anunciar por su cuenta en los últimos días mayores inversiones en defensa.

A ojos del presidente del Consejo europeo, Charles Michel, la invasión rusa de Ucrania y la reacción de la Unión Europea han "consagrado el nacimiento de la defensa europea", para la que aún es necesario identificar las áreas de acción e inversión para potenciar su desarrollo.

Con ese reto y a la luz de las propuestas encargadas al Ejecutivo comunitario, los líderes prevén encontrarse en una nueva cumbre extraordinaria centrada en defensa y seguridad para la que aún no hay fecha pero de la que Michel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han apuntado que será en mayo, antes de la cumbre de la OTAN de junio prevista en Madrid.

Pedro Sánchez ha señalado que la perspectiva de España en materia de gasto militar es alcanzar el 1,24% del PIB para el año 2024

Por su parte, en rueda de prensa tras la reunión informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la perspectiva de España en materia de gasto militar es alcanzar el 1,24% del PIB para el año 2024, para avanzar de esta forma en los compromisos que exige la OTAN, pero lejos del listón del 2% que pide la organización militar.

Reducción de la dependencia energética

El otro gran punto que han debatido los líderes europeos es el de la reducción de la dependencia energética, que en estos momentos hace que cerca del 40% de su consumo global de gas proceda de Rusia. "Algunos pueden ver la soberanía europea como un eslogan, pero todo el mundo entiende hoy que es un imperativo. Nuestra alimentación, nuestra energía y nuestra defensa son también cuestiones de soberanía", afirmó Macron.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue igualmente categórica: "El futuro de Ucrania y la historia futura de la UE y de nuestras democracias se escriben en este momento. Nuestros destinos están ligados. La agresión de (el presidente ruso Vladímir) Putin contra Ucrania es una agresión contra todos los principios de defendemos", sostuvo.

Los Veintisiete abrieron las puertas a su adhesión, pero se mostraron reticentes a acelerar el ingreso

Por ello, en estos dos días no se empezó a perfilar solo el futuro del bloque comunitario, sino también el de Ucrania dentro del mismo. Los Veintisiete abrieron las puertas a su adhesión, pero se mostraron reticentes a acelerar un ingreso que también han solicitado Georgia y Moldavia. "¿Podemos hacer un procedimiento excepcional y acelerado con un país en guerra? La respuesta es no", admitió Macron.

Pero la UE ha mostrado su apoyo a Ucrania y anunció que duplicará, hasta alcanzar los 1.000 millones de euros, la cantidad que destinará para comprar material militar para Ucrania, algo con lo que el Fondo Europeo en Apoyo de la Paz (FEAP) se activará por primera vez para financiar el envío de armamento letal y no letal a un país.

Inminentes nuevas sanciones

Nuevas sanciones también están sobre la mesa, pero en esta cumbre informal no hubo una decisión firme. Von der Leyen sí adelantó que se aplicará un cuarto paquete de restricciones que aislará todavía más a Rusia de la economía mundial, en coordinación con el G7, y Macron las supeditó a una intensificación de los combates.

El bloque se ha dado de plazo cinco años para finalizar su dependencia energética de Rusia

Lo que sí quedó más perfilado fue la agenda con la que la UE pretende reconfigurar su consumo energético. El bloque se ha dado de plazo cinco años para finalizar su dependencia energética de Rusia y la propuesta de la Comisión al respecto se presentará a mediados de mayo.

"Este plan requiere enormes inversiones", recalcó el presidente francés y candidato a la reelección, según el cual para finales de mes se evaluará también cómo acompañar a ciudadanos y empresas a hacer frente al alza de los precios derivada del conflicto.

Por su parte, Von der Leyen afirmó que considera "factible" que la UE prescinda para final de año de dos tercios de las importaciones de gas natural ruso.



Aplazado el debate sobre la deuda

Los Veintisiete sí han decidido aparcar el debate de la necesidad de lanzar nuevas emisiones de deuda en común para más adelante ante la división en sus posturas. "La buena estrategia, como lo vimos durante la pandemia, es ponernos de acuerdo en los objetivos. Y cuando se está de acuerdo en los objetivos, luego los instrumentos vienen por añadidura", señaló el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los Veintisiete han dado un mandato a la Comisión Europea para evaluar cuál va a ser el costo de los programas de inversión de la estrategia de "soberanía" que la Unión ha decidido poner en marcha en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Luego ya llegará el momento de evaluar qué mecanismos se utilizan para su financiación, añadió Macron en respuesta a la posibilidad de nuevas emisiones de deuda común, a semejanza a los 750.000 millones de euros decididos en el verano de 2020 para salir de la crisis provocada por el coronavirus.

En cualquier caso, puntualizó que no se utilizará para los nuevos programas de inversión "deuda pasada", dando a entender que no se utilizará el dinero previsto en los fondos covid del programa Next Generation para otros usos. Pero no descartó recurrir a "mecanismos que ya hemos utilizado, como en el momento de la pandemia". Lo que incluye la deuda en común.